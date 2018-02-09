Telefonu omza sıkıştırmayın! Boyun ağrısını davet ediyor olabilirsiniz!

Tüm gün bilgisayar karşısında çalışmak, günlük iş hayatındaki gerginlikler boyun ağrılarının artmasına neden olan etkenlerin başında geliyor. Boyun ağrılarının basit ağrı kesicilerle giderilebildiği gibi sıcak-soğuk kompreslerin de işe yarayabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, “Bunun için ağrılı bölgeye 20 dakikalık sürelerle buz torbası veya havluya sarılmış buz parçaları ile kompres yaptıktan sonra ılık bir duş almak veya sıcak su torbası uygulamak yeterli olur. Bu yöntemler var olan ağrıların giderilmesi için kullanılır. Günlük yaşamda alınabilecek bazı önlemlerle ağrıların önüne geçmek de mümkün” dedi.

Hareket halinde olmak boyun ağrısını önler



Yüzüstü pozisyonunda uyumanın boyna fazladan yük bindirebildiğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, “Boynunuzun doğal kıvrımını destekleyecek bir yastık seçin” uyarısında bulundu. Diş sıkmanın da boyun kaslarını gerebildiğini söyleyen Prof. Dr. Semih Akı, “Olabildiğince faal olunmalı. Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin tekrar eden boyun ağrısı geliştirme olasılığı çok daha azdır” dedi.