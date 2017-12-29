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Temassız göğüs büyütme estetiği nedir?

SAĞLIK HABERLERİ | 29.12.2017 16:04 | Son Güncelleme 9 dakika önce

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, göğüs büyütme estetiğinin temas edilmeden yapılabildiğini belirtti. Peki, temassız göğüs büyütme estetiği nedir, avantajları nelerdir, dezavantajları var mı? Sizler için anlattı.

Temassız göğüs büyütme estetiği nedir?

“Temassız göğüs büyüme tekniğinin adı Keller Funnel No Touch estetiğidir. Bu teknik silikon meme implantlarının temas edilmeden yerleştirilmesini sağlıyor. Sağladığı hijyen ve minimal kesi gibi avantajları sayesinde son dönemlerde daha da popüler hale gelmektedir. Temassız meme estetiği ile 800 cc’ye kadar olan silikon meme implantları temas edilmeden göğüslere yerleştirilebilir. Damla ya da yuvarlak tip olmak üzere her çeşit meme implantı başarılı bir şekilde yerleştirilebilmektedir.”

Enfeksiyon riski düşük olur

“Keller Funnel No-Touch yani temassız göğüs büyütme tekniğinde, implant yerleştirilirken cilde temas edilmez. Diğer tekniklerde cerrahınız ve ameliyathane ne kadar steril olursa olsun, özellikle göğüs implantları yerleştirilirken, implantların kabuğu üzerinde bir miktar bakteri olması mümkündür. Keller Funnel, bu riski ortadan kaldırır ve kapsüler kontraktür riskini azaltır. İmplantın üzerindeki bakteriler vücutla temas ettiğinde enfeksiyona neden olabilir.”

Minimal dikiş izi imkanı

“Keller Funnel tekniği daha küçük kesi uzunluğu imkanı sunar. Silikon jel göğüs implantlarının tamamı önceden doldurulduğundan, implant ne kadar büyük olursa, insizyon da o kadar büyük olur. Bu cihaz, silikon göğüs implantlarının, mümkün olabileceğinden daha küçük kesikler ile yerleştirilmesini sağlar.

Ameliyat süresi azalır

“Keller Funnel ile ameliyat süresi kısalır. Sadece temassız yerleştirme imkanı sunmakla kalmaz, bunun yanı sıra anestezi altında kalma süresini de azaltır. Ameliyat süresinin ortalama 15 ile 20 dakikaya kadar kısalması mümkün. İmplant, insizyon yolu ile manuel olarak yerleştirilmediğinden göğüslerde travma riski düşük olur.”

İmplantlar temas edilmeden nasıl yerleştirilir?

“Keller Funnel, çift taraflı paketlenmiştir. İmplantlar için cepler oluşturulduktan sonra, Keller Funnel açılır. Funnel’in dar ucundaki işaretlerden biri boylu boyunca kesilir. Bu işaretler, meme implantı ölçüleri ile uyumlu olacak şekildedir. Ardından 400 ile 500 cc'lik bir göğüs implantı takılır, kesilir. Bu işlem tamamlandıktan sonra Funnel steril solüsyona batırılır. Göğüs implantları da steril olarak paketlenmiştir. İmplantlar yerleştirilmeye hazır olana kadar orijinal ambalajında ​​tutulur. Bu aşamada, Funnel açık tutulur ve göğüs implantı Funnel’e yerleştirilir, implantın cebe itilmesi için Funnel sıkılır. İmplantların yerleştirilmesi tamamladığında Funnel atılır. Böylece meme implantlarının yerleştirilme işlemi sağlıklı bir şekilde tamamlanmış olur. Temassız meme estetiği hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için alanında uzman bir cerrahtan bilgi almalısınız.”

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Göğüs büyütme Güncel Öztürk

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