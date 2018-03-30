"Tesadüfün böylesi" dedirten doğum

Jinekolog Prof. Dr. Namık Demir’in doğumunu gerçekleştirdiği bebeğin 30 yıl önce de anne ve babasının doğumunu gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İzmir Kent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Namık Demir, meslek yaşamının en güzel anılarından birini Birce Çolak bebeğin doğumunda yaşadı. “Böyle tesadüf olmaz” dedirten doğumda Prof. Dr. Demir’in, 30 yıl önce Birce bebeğin annesi Burcu Bilgiç ile babası Deniz Çolak’ın doğumunu da gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Böyle bir tesadüfün çok nadir görüleceğini belirten Prof. Dr. Demir, "Üstelik böyle güzel rastlantı da her doktora nasip olmaz. Çocuklarının doğumunu gerçekleştirdiğim annelerin torunlarının doğumunu gerçekleştirmek harika bir duygu, unutulmayacak bir anı" dedi.

Türkiye’nin Perinatoloji alanında en önemli uzmanlarından biri olan hocaların hocası Prof. Dr. Namık Demir, uzmanlık sonrası mecburi hizmetini 1986/1988 yıllarında Ayvalık Devlet Hastanesinde yaptı. Demir, 1 Ocak 1987 tarihinde bugün 70’indeki Nebahat Bilgiç’in doğumunu gerçekleştirdi. Nebahat Bilgiç ve Ahmet Bilgiç kızlarına Burcu adını verirken, anne baba olmanın mutluluğuna Dr. Demir de ortak oldu. Dr. Demir, 23 Temmuz 1987 tarihinde de Adem Çolak ile evli olan Zeynep Çolak’ın doğumunu gerçekleştirdi. Minik oğullarına Deniz adını veren Zeynep-Adem Çolak çiftinin evlat sahibi olma mutluluğunun en yakın tanığı yine Dr. Demir oldu. Mecburi hizmetini tamamlayıp İzmir’e dönen Dr. Demir akademik kariyer yaptı, alanının en önemli isimlerinden biri oldu. Demir’in 30 yıl önce doğumlarını gerçekleştirdiği, aynı hastanede 7 ay arayla dünyaya gelen Burcu Bilgiç ile Deniz Çolak birer yetişkin oldu ve iki gencin yolları kesişti. Satış danışmanlığı yapan Burcu Bilgiç ile futbol antrenörü Deniz Çolak 28 Haziran 2013 günü yaşamlarını birleştirdi.

Yaşamlarını aileleriyle birlikte Ayvalık’ta sürdüren Çolak çifti evlat sahibi olmaya karar verdi. Ancak başlangıçta her şey normal gitmesine karşın aylar ilerledikçe Burcu Çolak’ın hamileliğinde sorunlar çıkmaya başladı. Burcu Çolak, bir arkadaşının önerisiyle İzmir Kent Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Namık Demir’e başvurdu. Demir’in kontrolünde gebelik sürecini geçiren Burcu Çolak, 19 Mart’ta bir kız bebek dünyaya getirdi. Prof. Dr. Demir’in doğumunu gerçekleştirdiği 3 kilo 270 gram, 50 santimetre boyunda doğan bebeğe Birce adını veren çift büyük mutluluk yaşarken, inanılması zor bir tesadüfün de kahramanları oldu.