"Teşhis konulan hasta için MS hastalık değil yaşam tarzıdır"

Eğitim kampı ile farkındalık oluşturmak ve hastaların daha çok hayata tutunmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Terzi, "MS hastalığı hem beyni hem de omuriliği etkileyen bir hastalıktır. Genellikle 20-40 yaş arasında görülüyor. Hastalıkta görme kaybı, dengesizlik, bacak güçsüzlüğü, yürüme zorluğu, çift görme, idrar kaçırma gibi şikayetler oluyor ancak teşhis konulan bir hasta için MS bir hastalık değil, yaşam tarzıdır." diye konuştu.

Karadeniz Multipl Skleroz Derneği Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Terzi, "Teşhis konulan bir hasta için MS bir hastalık değil, yaşam tarzıdır." dedi.

MS'li hastaların yüzde 70-80'inin her ihtiyacını giderebilecek durumda olduğuna dikkati çeken Terzi, yüzde 5-10 gibi kısmının ise geç teşhis konulması ya da tedavisini aksatması nedeniyle tekerlekli sandalye veya koltuk değneğine ihtiyaç duyabildiğini anlattı.

Hastalığın tedavisinde moral motivasyonun önem taşıdığına dikkati çeken Terzi, şöyle devam etti:

"Ülkemizde 40 bin civarında MS hastası var. Hastalığın nedenini tam olarak bilmiyoruz ama bazı faktörler var. Bunların arasında genetik faktörler olabiliyor ancak MS için kesin olarak genetik hastalık demek zor. Her 10 aileden birinde MS'li var. Özellikle ağır stres, travma, enfeksiyonlar, hamilelik gibi durumlardan sonra hastalık ortaya çıkabiliyor. Hastalığın tanısı için özellikle genç yaş grupları görme kaybı şikayetiyle geldiklerinde diğer muayene bulgularını da ele alarak inceliyoruz. Bu nedenle bu tür eğitim kamplarını tedavinin bir parçası olarak görüyoruz."

Terzi, gerçekleştirdikleri sosyal, sportif ve eğitici etkinliklerin aynı zamanda tedavi sürecinin bir parçasını oluşturduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Hastalarımıza psikolojik destek, aile terapisi, egzersiz programları gibi eğitimler veriyoruz. Bu kamp sayesinde hastalarımız ve yakınları hastalıklarını daha iyi öğrenebilmekte, MS ile olan yolculuklarında daha başarılı olmaktalar. Eğitimler sayesinde hastaların yaşam standartlarının arttığını görüyoruz."

