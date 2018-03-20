Tıbbiyelilerden tiyatrolu mesaj

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramında, çözüm bekleyen meselelerini tiyatro oyunu ve düzenledikleri forumla dile getirdi.

Bursa Tabip Odası ve UÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nın desteğiyle Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa öğrencilerin yanı sıra öğretim üyeleri de katıldı Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Halil Sağlam, bütün sağlık çalışanlarının bayramını kutlayarak, tıp fakültelerinin rolü ve meselelerinden söz etti. Maksatlarının kaliteli hekim yetiştirmek, nitelikli araştırmalar yapmak ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunmak olduğunu belirten Doç. Dr. Sağlam, birinci ve ikinci basamak sağlık hizmeti yükünü omuzlamak zorunda kaldıklarını ifade etti. Sağlam, tıp fakültelerine daha uygun bir performans sisteminin getirilmesiyle eğitim ve araştırma hizmetlerine daha çok zaman ayrılabileceğini dile getirerek, “Bazen omuzlarımızdaki yük sebebiyle bunalıyoruz, motivasyonumuzu kaybediyoruz, ama umutsuzluğa kapılmamamız gerekir” dedi.

Bursa Tabip Odası’nca hazırlanan 14 Mart belgeseli, öğrencilerin yaptığı kurguyla gösterildi. Belgeselde 14 Mart’ın ilk kez, 1919 yılında ülkeyi işgal eden güçlere karşı direniş örgütlemeye çalışan tıp öğrencilerince bir sembol olarak kutlandığı belirtildi.

Tıp Fakültesi Tiyatro Ekibi de ilk oyununu sergiledi. “Kim Haklı?” isimli oyun ile sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin önemli bir mesele olduğu ve bunun sunulan hizmeti olumsuz etkileyebildiği vurgulandı.

Öğrenciler “Köprüden Önce Son Çıkış” adını verdikleri forumda ise mesleğe başladıklarında karşılaşacakları zorluklar sebebiyle yaşadıkları kaygıları aşmaya çalıştı.