TİKA'dan Makedonya'da sağlık eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Yeniden canlandırma, transport ve retinopati programı" sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.
TİKA ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Makedonya Sağlık Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen programda, Türkiye'den gelen uzmanlar eğitim veriyor.
TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, TİKA olarak Makedonya'da birçok farklı alanda 800'den fazla projeyi hayata geçirdiklerini anımsatarak, ancak bunların arasında eğitim ve sağlık projelerinin kendileri için büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.
Üsküp'teki çocuk kliniğinin faaliyete geçirilmesiyle Makedonya'daki çocuk ölümlerinin aza indirilmesini amaçladıklarını kaydeden Ayden, "Eğer Makedonya'nın geleceğine katkı sunmak istiyorsanız gençlere ve çocuklara sağlıklı ve huzurlu bir ortam sağlamanız, aynı zamanda bir eğitim ortamı sağlamanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
TİKA olarak Makedonya'nın geleceğine yatırım ve sağlık alanında gerçekleştirdikleri bu faaliyetlerle problemleri daha aza indirmeyi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde katkıda bulunmaya gayret ettiklerini anlatan Ayden, "Türkiye güçlü olduğu sürece bizler burada bu hizmetleri, bu projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.
Makedonya Sağlık Bakanlığı Devlet Müsteşarı Dr. Vladimir Miloşev de şahsı ve Makedonya Sağlık Bakanlığı adına başarılı geçen bu eğitimden dolayı katılımcıları tebrik etti.
Miloşev, "Bu eğitim, yeni doğan bebeklerde transport ve erken doğan bebeklerde retinopatiye odaklandı. Eğitimin, ülke genelindeki doğum hastanelerinin kapasitelerinin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını umuyoruz." diye konuştu.
TİKA'nın geçmiş dönemlerde Gostivar'daki hastaneye iki tam donanımlı acil yardım aracı bağışında bulunduğunu hatırlatan Miloşev, TİKA'ya teşekkür etti.
Eğitime, Gostivar'dan 7, Kalkandelen'den 4 ve Üsküp'ten 23 kişi olmak üzere 30 sağlık personeli katıldı.
Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti
Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans
Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler
Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum