TİKA'dan Makedonya'da sağlık eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Yeniden canlandırma, transport ve retinopati programı" sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.

TİKA ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Makedonya Sağlık Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen programda, Türkiye'den gelen uzmanlar eğitim veriyor.

TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, TİKA olarak Makedonya'da birçok farklı alanda 800'den fazla projeyi hayata geçirdiklerini anımsatarak, ancak bunların arasında eğitim ve sağlık projelerinin kendileri için büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Üsküp'teki çocuk kliniğinin faaliyete geçirilmesiyle Makedonya'daki çocuk ölümlerinin aza indirilmesini amaçladıklarını kaydeden Ayden, "Eğer Makedonya'nın geleceğine katkı sunmak istiyorsanız gençlere ve çocuklara sağlıklı ve huzurlu bir ortam sağlamanız, aynı zamanda bir eğitim ortamı sağlamanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TİKA olarak Makedonya'nın geleceğine yatırım ve sağlık alanında gerçekleştirdikleri bu faaliyetlerle problemleri daha aza indirmeyi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde katkıda bulunmaya gayret ettiklerini anlatan Ayden, "Türkiye güçlü olduğu sürece bizler burada bu hizmetleri, bu projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.