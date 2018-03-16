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Tıp Bayramı yemeğinde buluştular

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Sarıcakaya ilçesinde görevli doktorlar ve sağlık çalışanları düzenlenen yemekte bir araya geldi.Sarıcakaya Belediyesi tarafından Çınaraltı’nda gerçekleşen yemeğe, Belediye Meclis üyeleri de katılırken sağlık çalışanları keyifli anlar yaşadı.

Tıp Bayramı yemeğinde buluştular

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Sarıcakaya ilçesinde görevli doktorlar ve sağlık çalışanları düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Sarıcakaya Belediyesi tarafından Çınaraltı’nda gerçekleşen yemeğe, Belediye Meclis üyeleri de katılırken sağlık çalışanları keyifli anlar yaşadı. Yemek öncesi kısa bir değerlendirme yapan Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, tüm tıp camiasının 14 Mart Tıp Bayramını kutlarken “Büyük bir fedakarlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Bu anlamlı günde görevleri başında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını da rahmetle anıyorum. Son dönemde sıkça gündeme gelen sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları da şiddetle kınıyor ve son bulmasını temenni ediyorum" dedi.

Tıp Bayramı yemeğinde buluştular

Tıp Bayramı yemeğinde buluştular

Tıp Bayramı yemeğinde buluştular

Tıp Bayramı yemeğinde buluştular

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