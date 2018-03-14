Tıp Bayramı’nda doktorlara ilaç gibi sergi

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Doktorumu Seviyorum’ sergisi VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde açıldı.

Tansiyon aleti, steteskop, derece, ilaç kutusu gibi doktor alet setinde olan malzemeleri üç boyutlu tasarlayan öğrenciler, Başhekim Op. Dr. Murat Saylık ve Hastane Yönetimi eşliğinde sergi açılışını gerçekleştirdi. Açılıştan sonra hekimleri ziyaret ederek kendilerinin Tıp Bayramı’nı kutlayan ve onlara çiçek hediye eden öğrenciler, hastane içerisinde renkli görüntülere sahne oldu.

Kendilerine yapılan ziyaretten mutlu olan hekimler, “Sizler geleceğin doktorlarısınız, bu bir bayrak yarışı” diyerek öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.