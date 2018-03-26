Tıp Bayramını coşkuyla kutladılar

İzmir’de özel bir tıp merkezinde görevli sağlık çalışanları, Tıp Bayramı dolayısıyla düzenledikleri gecede doyasıya eğlendiler.

Özel Ento KBB Cerrahi Tıp Merkezi’nin düzenlediği geleneksel Tıp Bayramı Balosu, İzmir’de bir otelde gerçekleşti. Gecede Ento KBB çalışanları doyasıya eğlenirken, Enjoy Orkestrası da coşkuyu arttırdı.

Gecede konuşma yapan Özel Ento KBB Genel Koordinatörü Dr. Özkan Arcan, “Yıllardır etik değerlerden ödün vermeden hizmet veren, bu sayede farkını hissettiren ve her platformda güvenilirliğiyle adından söz ettiren bir sağlık kuruluşuyuz. Bu nitelikleri kurumumuza kazandıran başta yönetim kurulu olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz” dedi.