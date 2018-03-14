Tıp bayramını pasta keserek kutladılar

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı’nı pasta keserek kutladı.
İdari yöneticiler, doktorlar ve sağlık çalışanlarının katıldığı kutlama etkinliğinde konuşan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Seyhan Topbaş, “Gezegenimiz, yaşam çok önemli tabi ki insan yaşamını bu kadar yakından ilgilendiren mesleğimiz de çok önemli. İnsan yaşamını saha sağlıklı kılmak için gece gündüz çalışan tüm meslektaşlarımın bayramını kutluyorum” diye konuştu.
1997 yılında kurulan Özel Ümit Hastanesi’nin bugün itibariyle 2 hastane ve 1 tıp merkezi ile büyüyerek yoluna devam ettiğini ifade eden Özel Ümit Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. İbrahim Dolu ise, “Önümüzdeki dönemlerde de Eskişehir’de sunduğumuz kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini sürdürmeye devam edeceğiz. Personelimizdeki enerji, birikim buna müsait, onlardan ve Eskişehir halkından aldığımız güçle kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.
Konuşmaların ardından doktorlar ve tüm hastane çalışanları birlikte pasta keserek, kutlama yaptı.
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