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Tıp Fakültesinde yeni Dekan Abdullah Yalçın Tabak

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2018 13:23 | Son Güncelleme

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kurucu Dekan Prof.

Tıp Fakültesinde yeni Dekan Abdullah Yalçın Tabak

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kurucu Dekan Prof. Dr. Üzeyir Gök, görevi Prof. Dr. Abdullah Yalçın Tabak’a devretti.
Devir teslim törenine katılan Rektör Prof. Dr. Metin Orbay katkılarından dolayı Prof. Dr. Gök’e teşekkür ederek yeni Dekan Prof. Dr. Tabak’a çalışmalarında başarılar diledi.
Rektör Orbay, “Üzeyir Gök hocamız fakültemizin ilk kurucu dekanıdır. O günden bugüne özellikle dahili ve cerrahi branşlarda akademik kadronun şekillenmesinde önemli katkıları olmuştur. Bu zaman içerisinde akademik kadromuzun gelişimiyle beraber ortopedi, genel cerrahi, kulak burun boğaz, kadın doğum gibi bazı alanlarda uzmanlık eğitimlerine de başladık” dedi.
Amasya’da hasta sevklerinin önüne geçme noktasında da önemli adımlar atıldığına değinen Orbay, kalp damar cerrahide, ortopedide, kadın doğumda, kulak burun boğazda önemli rahatlamalar sağlandığını da söyledi.

Tıp Fakültesinde yeni Dekan Abdullah Yalçın Tabak

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