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Tıp öğrencileri Pazarcık’ta sağlık taraması yaptı

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.04.2018 15:59 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine gelen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Birliği heyeti, Ufacıklı ve Sultanlar Mahalleleri’nde vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya gelerek sağlık taraması yaptı.Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ ve eşi Yaprak Bozdağ’ın daveti üzerine ilçeye gelen 30 kişilik Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Birliği heyeti programın birinci günü Ufacıklı, ikinci günü ise Sultanlar Mahallesinde vatandaşlar ve öğrenciler ile bir araya gelerek diş, göz, şeker, tansiyon gibi sağlık taramasında bulunarak öğrencilere oyuncak hediye etti.Çocuklarla tek tek ilgilenerek el yıkama, diş temizliği ve sağlıklı yaşam hakkında bilgiler anlatan tıp fakültesi öğrencileri çocuklar tarafından büyük ilgiyle dinlendi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine gelen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Birliği heyeti, Ufacıklı ve Sultanlar Mahalleleri’nde vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya gelerek sağlık taraması yaptı.
Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ ve eşi Yaprak Bozdağ’ın daveti üzerine ilçeye gelen 30 kişilik Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Birliği heyeti programın birinci günü Ufacıklı, ikinci günü ise Sultanlar Mahallesinde vatandaşlar ve öğrenciler ile bir araya gelerek diş, göz, şeker, tansiyon gibi sağlık taramasında bulunarak öğrencilere oyuncak hediye etti.
Çocuklarla tek tek ilgilenerek el yıkama, diş temizliği ve sağlıklı yaşam hakkında bilgiler anlatan tıp fakültesi öğrencileri çocuklar tarafından büyük ilgiyle dinlendi.

Tıp öğrencileri Pazarcık’ta sağlık taraması yaptı

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Tıp öğrencileri Pazarcık’ta sağlık taraması yaptı

Tıp öğrencileri Pazarcık’ta sağlık taraması yaptı
2 / 6

Tıp öğrencileri Pazarcık’ta sağlık taraması yaptı

Tıp öğrencileri Pazarcık’ta sağlık taraması yaptı
3 / 6

Tıp öğrencileri Pazarcık’ta sağlık taraması yaptı

Tıp öğrencileri Pazarcık’ta sağlık taraması yaptı
4 / 6

Tıp öğrencileri Pazarcık’ta sağlık taraması yaptı

Tıp öğrencileri Pazarcık’ta sağlık taraması yaptı
5 / 6

Tıp öğrencileri Pazarcık’ta sağlık taraması yaptı

Tıp öğrencileri Pazarcık’ta sağlık taraması yaptı
6 / 6

Tıp öğrencileri Pazarcık’ta sağlık taraması yaptı

Tıp öğrencileri Pazarcık’ta sağlık taraması yaptı
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