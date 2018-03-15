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Tıpta uzmanlaşma önem kazandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2018 10:21 | Son Güncelleme

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof.

Tıpta uzmanlaşma önem kazandı

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, gelişen teknolojinin getirdiği kolaylıklara paralel olarak bu teknolojiyi kullanan hekimlerin de öneminin arttığını söyledi.
Günümüz teknolojisiyle birlikte, geçmişte tedavi edilemeyen bir çok rahatsızlığın artık tedavi edilebildiğini kaydeden Prof. Dr. Kaşkaloğlu, sürekli güncellenen gelişmelere uygun olarak hekimlerin de çağa ayak uydurması gerektiğini vurguladı.
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak kuruldukları yıldan itibaren teknoloji ve insan kaynağına yatırım yaptıklarını belirten Mahmut Kaşkaloğlu, bu konuda hekimlerin gerekli tüm eğitimleri aldıklarını hatta uluslararası konferanslarda sunumlar yaptıklarını ve meslektaşlarına eğitim verdiklerini dile getirdi.

Teknoloji ve uzmanlık
Günümüzde hastaların da çok bilinçlendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, “Hastalar, en iyi hizmeti alabilmek için hem yüksek teknoloji arıyorlar; hem de konusunda uzman hekime tedavi olmak istiyorlar. Burada uzmanlaşmanın önemi de ortaya çıkıyor. Göz gibi küçük bir organda bile farklı uzmanlık alanları var. Kimi hekim katarakt ameliyatında branşlaşırken; kimi hekim ise retina ve lazer konusunda uzmanlaşıyor. Teknoloji, insanın önemini azaltıyor gibi görünse de aslında tam tersi bir durum geçerli. En son teknolojiyi o alanda en çok deneyim yapmış ve ustalaşmış göz doktoru daha başarılı bir şekilde kullanıyor. Ameliyatlar süre olarak da çok kısaldı. Ama sürenin kısa olması ameliyatı basitleştirmez; yalnızca teknolojiye bağlı olarak hastanın konforunu artıracak bir avantaj sağlar” diye konuştu.

Özel hastaneler avantaj sağlıyor
Hastane olarak profesyonel bir hekim kadrosuyla çalıştıklarını belirten Kaşkaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “8’i uzman doktor olmak üzere 40 personelle hizmet veriyoruz. Bizim ilk kurulduğumuz zamanlarda bu tarz hastaneler pek yoktu. Şimdi özel hastanelerin sayısı da arttı. Bu, sektör adına olumlu bir gelişme çünkü devlet hastanelerinde bir hekim günde 70 hastaya kadar muayene edebiliyor. Tanı ve tedavi anlamında özel hastaneler, hastalara gerekli zamanı ayırabiliyor. Hastalar çok büyük farklar ödemeden tedavi olabiliyor. Bu nedenle İzmir’e Türkiye’nin her yerinden ve yurt dışından da hastalar geliyor”
Sağlık turizmi konusunda gerek hekim kalitesi, gerekse teknoloji ve maliyet açısından avantajlar sunduklarını da hatırlatan Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, direkt uçuş imkanı artırılır ve gerekli tanıtımlar da yapılırsa İzmir’in önemli bir sağlık turizmi potansiyeli taşıdığını da sözlerine ekledi.

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