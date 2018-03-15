Tıpta uzmanlaşma önem kazandı

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, gelişen teknolojinin getirdiği kolaylıklara paralel olarak bu teknolojiyi kullanan hekimlerin de öneminin arttığını söyledi.

Günümüz teknolojisiyle birlikte, geçmişte tedavi edilemeyen bir çok rahatsızlığın artık tedavi edilebildiğini kaydeden Prof. Dr. Kaşkaloğlu, sürekli güncellenen gelişmelere uygun olarak hekimlerin de çağa ayak uydurması gerektiğini vurguladı.

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak kuruldukları yıldan itibaren teknoloji ve insan kaynağına yatırım yaptıklarını belirten Mahmut Kaşkaloğlu, bu konuda hekimlerin gerekli tüm eğitimleri aldıklarını hatta uluslararası konferanslarda sunumlar yaptıklarını ve meslektaşlarına eğitim verdiklerini dile getirdi.

Teknoloji ve uzmanlık

Günümüzde hastaların da çok bilinçlendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, “Hastalar, en iyi hizmeti alabilmek için hem yüksek teknoloji arıyorlar; hem de konusunda uzman hekime tedavi olmak istiyorlar. Burada uzmanlaşmanın önemi de ortaya çıkıyor. Göz gibi küçük bir organda bile farklı uzmanlık alanları var. Kimi hekim katarakt ameliyatında branşlaşırken; kimi hekim ise retina ve lazer konusunda uzmanlaşıyor. Teknoloji, insanın önemini azaltıyor gibi görünse de aslında tam tersi bir durum geçerli. En son teknolojiyi o alanda en çok deneyim yapmış ve ustalaşmış göz doktoru daha başarılı bir şekilde kullanıyor. Ameliyatlar süre olarak da çok kısaldı. Ama sürenin kısa olması ameliyatı basitleştirmez; yalnızca teknolojiye bağlı olarak hastanın konforunu artıracak bir avantaj sağlar” diye konuştu.