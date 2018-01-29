Tırnak yiyen çocuk üzerinde baskı kurmayın!

Psikiyatri Uzmanı Nurettin Kargı, çocuklarda tırnak yeme alışkanlığıyla ilgili, "Ailenin burada yapmış olduğu yanlışlardan biri, 'tırnağını yeme' gibi çocuk üzerinde baskı kurmasıdır. Üzerinde baskı olan çocuk, bu davranışı daha fazla tekrarlamaya başlar" dedi.

Kargı, çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı üzerinde aile faktörünün etkisinin fazla olduğunu söyledi. Uzman Doktor Nurettin Kargı, tırnak yeme rahatsızlığının tedavisinin zor olduğunu kaydederek, "Bu daha çok çocuk yaşlarda ortaya çıkar. Bu etkenlerin içerisinde en etkili olanı ailenin içerisindeki gerginlik, stres, çocuğu çok fazla denetleme diyebiliriz. Bu bozukluk tabi genetik olarak da oluşabilir" dedi.

BASKI YAPILAN ÇOCUK DAHA ÇOK TIRNAK YER

Kargı, ailenin çocuk üzerinde baskı kurarak bu davranış bozukluğunu engellemek istemesinin daha fazla tekrarlamaya sebep olacağını belirterek, "Ailenin burada yapmış olduğu yanlışlardan biri, 'tırnağını yeme, saçınla oynama' gibi çocuk üzerinde baskı kurmasıdır. Üzerinde baskı olan çocuk bu davranışı daha fazla tekrarlamaya başlar. Tedavisinin psikoterapik yaklaşımlarla yapılması uygundur.