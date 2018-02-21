Tiroid gözünüzü korkutmasın

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Yağmur, tiroid kanseri tanısı amaçlı hastaların kendi kendine boyun muayenesi yapmaları önerisinde bulundu.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yağmur, Türkiye’de tiroid hastalığının çok yaygın olduğunu, hastalığın iyot eksikliğinden kaynaklandığını söyledi. Tiroid hastalarında boyunda oluşan nodüllerin sadece yüzde 10’unun kansere dönüştüğünü ifade eden Prof. Dr. Yağmur, hastalara yaptıkları muayene ve tetkikler sonucunda yüzde 10’a giren kanserli nodülü bulmaya çalıştıklarını söyledi. Tiroid kanserine tanı koymanın yolları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yusuf Yağmur "Tiroid kanserini anlamanın yollarından biri elle muayenedir. Tiroid kanserlerinde çoğu nodül sert değildir. Normal sertliktedir bu yüzden elle muayenenin doğruluk oranı yüzde 20’yi geçmez. Ultrason tekniği bize nodülün kanser çıkma riski konusunda bilgi verir. Ultrason görüntüsünde nodülün kenarları düzensizse, etraf dokulara yapışık ise nodül içinde küçük kireçlenme odakları varsa ve kanlanma artışı varsa nodülün kanser çıkma riski yüksektir. Ancak kanser tanısında ultrasonun doğruluk payı yüzde 50’yi geçmez. Kesin tanı biyopsi ile olur. Biyopside kötü huylu nodülü yakalama şansımız yüzde 95’tir" dedi. Tiroid kanserinin en önemli belirtisinin boyundaki kitle varlığı olduğunu vurgulayan Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Prof. Dr. Yusuf Yağmur, "Tiroid kanseri hormonlarda veya kan özelliklerinde bir değişiklik oluşturmaz. En önemli belirtisi boyundaki kitledir. Hastalar bu yüzden aynaya bakarak boyunlarını elle muayene edebilirler. Yutkunurken hareket eden bir şişlik varsa şüphelenip doktora başvurmaları gerekir. Tiroid büyüdüğünde soluk yolu basısı yapar ama bunun için göğüs boşluğuna doğru büyümesi gerekir. Tiroid kanserinin çok yavaş ilerlediğinin altını çizen Prof. Dr. Yusuf Yağmur "Tiroid kanserleri kan yoluyla da lenf yoluyla da yayılabilir. Tiroid papiller kanserleri lenf yoluyla yayılır. Ama foliküler tiroid kanserleri kan yoluyla yayılır. Tiroid kanserleri çok büyük bölümünde fonksiyonel değildir. Yani hormon fazlalığı oluşturmaz. Bu yüzden hastada bir şikayete neden olmaz. Kişinin kendisi aynada boynuna bakarken, bir yakını fark ederse ya da doktor muayenesinde ortaya çıkabilir. Hastalık hastalarda yutkunma sıkıntısı oluşturmaz. Ancak tiroid büyüdüğünde soluk yoluna baskı yapar. Hastalık yaşlılarda daha sık görülür. Ancak kişi ne kadar genç ya da ne kadar yaşlıysa tiroid nodülünün kötü olma olasılığı o kadar artar" diye konuştu.