Tiroid üç kişiden birini tehdit ediyor

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Mine Özduman Cin, tiroid hastalığının 3 kişiden birini tehdit ettiğini söyledi.

VM Medical Park Bursa Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Mine Özduman Cin, tiroid hormonlarının normal miktarda üretimi için iyot miktarının yeterli tüketilmesi gerektiğini söyledi. Cin, beslenme şekli, genetik yatkınlık ve bazı hastalıklar da tiroidi tetikleyen unsurlar arasında yer aldığını söyledi. Cin, "İyot eksikliğinde tiroid bezinde büyüme meydana geliyor ve beraberinde guatr hastalığı kaçınılmaz oluyor. Gıdalar içerisinde turpgiller, brokoli, lahana, karnabahar, bürüksel lahanası gibi sebzelerin fazlaca tüketilmesi ise iyot emilim ve kullanımını önleyerek guatra neden olabiliyor. Halk arasında zehirli guatr olarak da bilinen hipertirioidi, troid bezinin salgıladığı hormonların fazla çalışması sonucu kanda bulunan tiroid hormonunun fazlalaşması durumudur. Çarpıntı, terleme, sinirlilik, huzursuzluk, sıcağa tahammül edememe, sıcak ve nemli deri, iştahın iyi olmasına rağmen yaşanan kilo kaybı, adet düzensizliği, ishal, saçlarda incelme ve kırılma gibi belirtiler görülüyorsa bireyin hipertirioidi hastası olma ihtimali vardır" dedi.

Tiroid bezinde en sık rastlanılan meselelerden birinin de nodül gelişimi olduğunu belirten Dr. Mine Özduman Cin, tiroid bezi içinde bir ya da birden fazla nodül gelişebileceğini ve bir nodülün kötü huylu olma ihtimalinin yüzde 5 ile yüzde 15 arasında olduğunu ifade etti. Dr. Cin, “Ultrasonografik görüntü nodülün iyi-kötü huylu ayrımı için yol gösterici olsa da kesin teşhis ı için bir santimetre ve üzerindeki nodüller iğne biyopsisi ile değerlendirilmelidir. İyi huylu çıkan ve boyunda bası şikayeti yapmayan nodüllerin 6-12 aylık sürelerle takip edilmesi yeterlidir. Kötü huylu çıkan nodüller ise cerrahi olarak tedavi edilmelidir. Sonrasında gerekli görülürse radyoaktif iyot tedavisi uygulanabilir. Bu hastalar ömür boyu takip edilmelidir” dedi.