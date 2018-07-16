Tiroid ultrasonu nedir? Tiroid ultrasonu neden istenir?

Tiroid ultrasonu nodül ya da tümör gibi oluşumların tespit edilmesi için yaşlı, çocuk ve gebe hastalarda güvenle uygulanmaktadır. Ultrason teknolojisinin en sık kullanıldığı alanlardan biri de tiroid. , Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Rengin Türkgüler, tiroid anomalilerin değerlendirilmesinde sıkça başvurulan tiroid ultrasonu ile ilgili soruları yanıtladı.

TİROİD ULTRASONU NASIL YAPILIR?



Ultrason cihazı temel olarak, prob ve monitör olmak üzere 2 parçadan oluşur. Prob adı verilen tarayıcı parça, yüksek frekansta ses dalgaları yayar. Vücudun dışında gezdirilen prob tarafından yayılan bu ses dalgaları, çarptığı organ tarafından yansıtılarak tekrar proba gönderilir. Prob bu kez de organlardan aldığı yanıtı monitöre iletir.

Tiroid ultrasonu, tiroid bezinin yer aldığı boyun bölgesine uygulanır. Tamamen ağrısız bir tetkiktir. Tetkik için hastaların aç ya da tok olmalarının bir önemi yoktur. Ön hazırlık ya da işlem sonrası özel bir bakım gerekmez. Ses dalgalarının yayılımına dayandığı için hamile kadınlarda bile güvenle uygulanabilir.