Tiroidde neştersiz tedavi: Gereksiz tiroid ameliyatları tarih olmaya mahkum

Yeditepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Başar Sarıkaya ile tiroid nodüllerinde radyolojik yaklaşımları ve tedavide neler yapılması gerektiğini konuştuk.

Tiroid bezi içinde yer kaplayan her oluşuma nodül adı verildiğini söyleyen Dr. Sarıkaya, büyük kısmı iyi huylu olan bu nodüllerle kötü huylu yani kanserli nodüllerin ayrılması gerektiğini söyleyerek bunun da ancak iğne biyopsisi ile mümkün olabileceğini belirtti. “İnce iğne aspirasyon biyopsisini ultrasonografi kılavuzluğunda ve lokal anestezi altında yapıyoruz” diye ifade eden Dr. Sarıkaya “diğer tüm girişimsel radyolojik işlemlere olduğu gibi genel sterilite kuralları olmazsa olmazlardandır. Ayrıca patoloji uzmanının da ortamda hazır bulunmasını istiyoruz” şeklinde devam eden Dr. Sarıkaya “Bu sayede alınan materyalin tanı açısından yeterli olmasını da garanti edebiliyoruz” dedi.

Nodül kötü huylu veya kanserliyse ameliyatın şu an için en iyi seçenek olduğunu dile getiren Dr. Sarıkaya, iyi huylu ancak büyüklükleri nedeniyle bir takım sorunlara yol açan nodüllerde ise iğne ile ablasyon tedavilerinin günümüzde ameliyattan önce düşünülmesi gerektiğini söyledi.