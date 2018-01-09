Tiroit bozukluğu gebe kalmayı etkiliyor!

Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Pınar Alarslan, gebelerde gözlenen tiroit bezinin az çalışmasının (hipotiroid), düşüklere ve erken doğuma neden olabileceğini söyledi.

İHA'nın haberine göre; tiroit hormonlarının azalması sonucu hipotiroidi hastalığının ortaya çıktığını belirten Dr. Pınar Alarslan, "Tiroit bezi, boynumuzun ön tarafında soluk borusunun üzerinde bulunan bir salgı bezidir. T3 ve T4 adı verilen ve metabolizmamızı düzenlemeye yardımcı olan önemli tiroit hormonlarını salgılamaktadır. Bu hormonların salgısının azalmasına hipotiroidi adı verilir. Hipotiroidi hastalarında halsizlik yorgunluk metabolizmada yavaşlama, kilo alma, saç dökülmesi, adet düzensizliği, kabızlık ve depresyon gibi etkiler gözlenir" dedi.

"ERKEN DOĞUMA NEDEN OLABİLİR"

Gebe annelerde hipotiroidi hastalığının mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Pınar Alarslan, "Üreme çağındaki kadınlarda hipotiroidi yüzde 2-4 oranında bildirilmektedir. Hipotiroidi saptanan kadınlarda yüzde 23 de adet düzensizlikleri bulunduğu bildirilmiştir. Tiroit fonksiyon bozuklukları aynı zamanda gebe kalmayı da etkilemektedir. Gebelikte hipotiroidi izlendiğinde de mutlaka tedavi edilmelidir. Klinik ve deneysel çalışmalar ile tiroit hormonunun bebeğin beyin ve nörolojik gelişimi için gerekli olduğu gösterilmiştir. Annede hipotiroidi izlendiğinde tedavi edilmezse, abortus dediğimiz düşüklere, erken doğuma, preeklampsi ve doğacak çocuklarda düşük doğum ağırlığı, entelektüel fonksiyonlarda azalmaya neden olabilir" diye konuştu.