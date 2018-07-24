HABER

“Tiroit nodülleri toplumun yüzde 50’sini etkiliyor”

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.07.2018 13:15 | Son Güncelleme

İSTANBUL Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof.

“Tiroit nodülleri toplumun yüzde 50’sini etkiliyor”

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Ömer, tiroit nodülleri hakkında bilinmeyenleri anlattı. Prof. Ömer, tiroitin son yıllarda en fazla artan kanser türü olduğunu ve toplumun yüzde 50’sini etkilediğini söyledi.

Boynumuzda yer alan 20 gr. ağırlığındaki tiroit bezindeki sorunlar insan metabolizmasında önemli sorunlar ve hastalıklara yol açıyor ve sinsi hastalık, halsizlik ve huzursuzluk ile kendini belli ediyor. Tedavi edilmediğinde kalpte ritim bozuklukları ve kemik erimesine varan ciddi hastalıkları yol açarak çocuk sahibi olmayı bile engelleyebiliyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Ömer bu noktada vücutta termostat görevi yaparak metabolizma hızını ayarlayan tiroit beziyle ilgili bilinmesi gerekenleri paylaştı.

“EN ÖNEMLİ TİROİT HASTALIKLARI HİPERTİROİTİ VE HİPOTİROİTİ”

Tiroit hastalıkları hakkında genel bilgiler veren Prof. Dr. Abdulkadir Ömer, tiroit bezinin sıcak havada çalışmasını yavaşlatarak terlememizi önlediğini, soğuk havada ise metabolizmayı hızlandırarak üşümemizi engellediğini söyledi. Vücutta termostat görevi yaparak metabolizma hızını ayarlayan tiroit bezinin normalden az veya fazla çalışmasının en önemli tiroit hastalıkları olduğunu kaydeden Prof. Ömer, “Tiroit bezinin normalden fazla çalışmasına hipertiroiti veya tirotoksikoz diyoruz. Normalden az çalışmasına hipotiroiti diyoruz. Bunun yanında tiroit nodülü, tiroit kanserleri, tiroidit, tiroiditin iltihaplar ve bir de guatr dediğimiz bütün bunların ortak adı gibi gözüken tiroit bezinin normalden fazla büyümesiyle kendini gösteren bir hastalık var” diye konuştu.

“TİROİT BEZİNİN AZ ÇALIŞMASI KİLO ALDIRIR”

Tiroit bezinin normalden az çalışmasının bazen çok belirgin bazen hafif belirtileri olduğunu kaydeden Prof. Ömer, en önemli belirtilerinin ise kilo alma ve üşüme olduğunu ifade etti. Tiroit bezinin normalden az çalışmasının çok sık görülen bir hastalık olduğunu belirten Prof. Ömer, kadınlarda bu oranın yüzde 20 civarında olduğunu söyledi. Ömer, hipotiroitinin belirtilerinin, aşırı üşüme, kilo alma, halsizlik, karında şişkinlik, gaz, kabızlık, ciltte kuruma, beyin fonksiyonlarında azalma, kadınlarda aylık dönemlerde aksama, tırnaklarda kırılma, saç dökülmesi olduğunu belirtti.

Prof. Ömer, normalden fazla çalışan tiroit bezinin (hipertiroidi) en önemli belirtileri arasında ise çabuk sinirlenme, kilo verme, çarpıntı, terleme, huzursuzluk, ellerde titreme, sıkıntı hali, kalpte ritim bozuklukları ve kemik erimesinin yer aldığının altını çizdi.

“EN FAZLA ARTAN KANSER TÜRÜ TİROİT”

Bazı araştırmalara göre toplumun yüzde 50’sini etkileyen tiroit nodülü hakkında da bilgiler veren Prof. Ömer, tiroit kanserinin ise son yıllarda en fazla artan kanser türü olarak dikkat çektiğini söyledi. Kanser riski olduğu için tiroit nodülünün önemsenmesi gerektiğini kaydeden Ömer, tiroit nodülünün çoğu zaman belirti vermediğini belirtti. Nodülün MR incelemesinde ve göğüs tomografisinde rastlantısal olarak bulunduğunu ifade eden Ömer, nodülün ultrason özellikleriyle ve kan tahlilleriyle kanserle olan ilişkisinin kesin olarak saptanabileceğini açıkladı. Tiroit nodülünün saptandıktan sonra nodülün özelliklerine, büyüklüğüne, ultrason özelliklerine ve kan tahlillerine (TSH değerine) göre iğne biyopsisi gerekebileceğini kaydetti. Her nodülün de kanser anlamına gelmediğini ifade eden Ömer, nodüllerin sadece yüzde 10’unun kanser olduğunu açıkladı.

(FOTOĞRAF)

“Tiroit nodülleri toplumun yüzde 50’sini etkiliyor”

PARTNER Hangi ülkede ne kadar altın var? Türkiye altında kaçıncı sırada? Hangi ülkede ne kadar altın var? Türkiye altında kaçıncı sırada?
Sosyal medya doğru ve etkili kullanılıyor mu? Sosyal medya doğru ve etkili kullanılıyor mu?
İZÜ öğrencileri glisemik indeksi düşük atıştırmalıklar ürettiİZÜ öğrencileri glisemik indeksi düşük atıştırmalıklar üretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Benfica, Ayew-Fenerbahçe transferini açıkladı

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

İlginizi Çekebilir

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayak tedavisi nasıl olur? Diyabetik ayak belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayak tedavisi nasıl olur? Diyabetik ayak belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Sosyal medya doğru ve etkili kullanılıyor mu?

Sosyal medya doğru ve etkili kullanılıyor mu?

Yazın göz sağlığınız için 7 öneri! Eğer yazın göz kuruluğu yaşıyorsanız...

Yazın göz sağlığınız için 7 öneri! Eğer yazın göz kuruluğu yaşıyorsanız...

Cilt kanserine yakalanmak sandığınızdan çok daha basit! Cilt kanseri belirtileri nelerdir?

Cilt kanserine yakalanmak sandığınızdan çok daha basit! Cilt kanseri belirtileri nelerdir?

Burun estetiği ameliyatı algısı değişiyor!

Burun estetiği ameliyatı algısı değişiyor!

Tatilde göz sağlığınızdan olmayın!

Tatilde göz sağlığınızdan olmayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.