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Tiryakiler hekimlere sigarayı bırakma sözü verdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.05.2018 14:59 | Son Güncelleme

Bazı sigara kullanıcıları, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Ayşegül Karalezli ve çok sayıda hekimin yer aldığı stantta, kanlarındaki karbonmonoksit ölçümü sonrasında sigarayı bırakacakları sözünü verdi - Kanser hastası İshak Balduz: - "Kanser tanısı konulduktan birkaç yıl sonra bıraktım. Sonum kötüye gidiyordu ve 'artık ben bu sigarayı içmeyeceğim' diye kendime söz verdim ve bıraktım" - 23 yaşındaki sigara bağımlısı Yunus Emre Keleş: - "Söz veriyorum, bugünden itibaren sigarayı bırakacağım"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Ankara'da bazı sigara tiryakileri, kanserden kalp ve damar hastalıklarına, astımdan bronşite kadar birçok sağlık sorununa yol açan tütün kullanımını bırakmak için hekimlere "sigarayı bırakma sözü" verdi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Karalezli ve çok sayıda hekim, "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla hastane girişinde kurulan stantta, vatandaşlara tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının sağlığa olan olumsuz etkisine ilişkin bilgi verdi.

Başta sigara olmak üzere nargile ve elektronik sigara gibi tütün ürünlerinin yol açtığı hastalıklar hakkında bilgilendirmenin yapıldığı stantta konuya ilişkin broşürler dağıtıldı ve bağımlılarının kanlarındaki karbonmonoksit miktarı ölçümü yapıldı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karbonmonoksitin sigaranın yanmasıyla açığa çıkan bir gaz olduğunu, sigara kullanıcılarının kanında karbonmonoksit oranının yüksek çıktığını kaydetti.

Burada yapılan testle kullanıcılara kanlarında yüksek miktarda bulunan karbonmonoksit oranını göstererek farkındalık yaratmak istediklerini belirten Karalezli, bugün yapılan testlerde normalde 0-5 ppm olması gereken oranın 38 ppm olarak çıkan kişilerle karşılaştıklarını bildirdi.

Karalezli, tütün ürünlerinin başta akciğer, gırtlak, mesane olmak üzere hemen hemen tüm kanserlerle ilişkili oluğunu vurguladı.

Bunun yanı sıra sigara kullanımının, KOAH, astım, romatizma, bronşit ile kalp ve damar hastalıklarına yol açtığını belirten Karalezli, sigara kullanımı kadar sigara dumanına maruziyetin de aynı derecede tehlikeli olduğunu söyledi. Karalezli, "Eğer çocuklarımızı seviyorsak, sigarının etkilerinden onları uzak tutmalıyız." dedi.

Üçüncül maruziyetin de hastalıklar açısından risk taşıdığını dile getiren Karalezli, "Pasif içiciliğin yanı sıra elbise, perde, koltuk ve oyuncaklara sinen sigara dumanı da tehlike yaratıyor." uyarısında bulundu.

- "Sigara kullanmaya 7 yaşında başladım, bugün kanserim"

Yaklaşık 40 yıl boyunca sigara kullandığını ancak kansere yakalandıktan sonra sigarayı bıraktığını ifade eden İshak Balduz, sigaraya henüz 7 yaşlarındayken başladığını söyledi.

Sigaraya başlamasında çevresi başta olmak üzere en çok babasının etkili olduğunu ifade eden Balduz, "Özentiyle başladım. Babam, askerden gelen olduğunda verir ve 'Bakın, oğlum nasıl sigara içiyor.' derdi. Babam sigara içmezdi. Zaten daha sonra da bana sigarayı bıraktırmaya çalıştı." dedi.

Balduz, sigaranın zararlarını gençlik döneminde çok anlamadığını ancak yaşının ilerlemesiyle farkındalığının arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yokuş çıkarken çok zorlanıyordum. Şu anda kanser hastasıyım, mide kanseri oldum. Yıllardır hastanelerdeyim. Sene 1975'li yıllardı, doktora gitmiştim. O zaman doktor, sigarayı içmeye devam etmem halinde mide kanseri olacağım konusunda beni uyarmıştı. Kanser tanısı konulduktan birkaç yıl sonra bıraktım. Sonum kötüye gidiyordu ve 'artık ben bu sigarayı içmeyeceğim.' diye kendime söz verdim ve bıraktım.

Buradan herkese sigaraya başlamamalarını tavsiye ediyorum. Özellikle gençler, uzak dursunlar. Ben, yıllardır hastanelerden kurtulamıyorum, onlar sağlıklı kalsınlar."

Sigarayı bıraktığı günden bu yana başta gençler olmak üzere herkese sigarayı bırakmaları için söz verdiğini anlatan Balduz, bugün bir kez daha hekimlere kendi hikayesini anlatarak herkesi sigarayı bıraktıracağına dair söz verdi.

- "Bugünden itibaren sigarayı bırakacağım"

Sigara tiryakisi Yunus Emre Keleş (23) ise lise yıllarında arkadaşlarının etkisiyle sigara kullanmaya başladığını ve yaklaşık 5 yıldır sigara kullandığını söyledi.

Günde ortalama bir paket sigara içtiğini anlatan Keleş, bugüne kadar sigarayı bırakma kararı alamadığını ifade etti. Keleş, "Söz veriyorum, bugünden itibaren sigarayı bırakacağım." dedi.

Keleş, daha sonra kanındaki karbonmonoksit değerine baktırdı. Değerleri, normalin üstünde çıkan Keleş, bugünün kendisi için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

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