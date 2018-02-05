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TİSAŞ’tan örnek davranış

SAĞLIK HABERLERİ | 05.02.2018 13:01 | Son Güncelleme

Trabzon Silah Sanayii (TİSAŞ) tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.Kızılay ortaklığı ile her yıl kan bağışında bulunulduğunu ifade eden Trabzon Silah Sanayi A.Ş (TİSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alemdaroğlu "Ülkemizde ihtiyaç duyulan kan talebine cevap verebilmek ve toplumsal görevini yerine getirmek amacıyla TİSAŞ, Kızılay Kan Merkezi ile belirli aralıklarla Kan Bağışı Kampanyası düzenlemekteyiz.

TİSAŞ’tan örnek davranış

Trabzon Silah Sanayii (TİSAŞ) tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Kızılay ortaklığı ile her yıl kan bağışında bulunulduğunu ifade eden Trabzon Silah Sanayi A.Ş (TİSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alemdaroğlu "Ülkemizde ihtiyaç duyulan kan talebine cevap verebilmek ve toplumsal görevini yerine getirmek amacıyla TİSAŞ, Kızılay Kan Merkezi ile belirli aralıklarla Kan Bağışı Kampanyası düzenlemekteyiz. ’Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır’ felsefesine inanan TİSAŞ, çalışanlarının da katılımıyla ve gönüllülük çerçevesinde her yıl kan bağışında bulunmaktayız. Bu konuda toplum bilincinin yaygınlaşmasını ve her bireyin yılda en az bir defa kan bağışında bulunması gerektiğine inanan firmamız, yıllardır sürdürdüğü bu projenin mutluluğunu yaşamaktadır. Unutmayalım ki kan bağışlamanın faydası vardır zararı yoktur. Bir kişiye umut olabilmek bile mutluluk vericidir" dedi.

TİSAŞ’tan örnek davranış

TİSAŞ’tan örnek davranış

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