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Tokat’ta süt dişi yerine daimi dişin çekildiği iddiası

SAĞLIK HABERLERİ | 07.02.2018 14:28 | Son Güncelleme

Tokat’ta 12 yaşındaki çocuğun süt dişi yerine daimi dişinin çekildiğini iddia eden aile, mahkemeye gitmeye hazırlanıyor.İddiaya göre; Tokat’ta Ahmet Özçelik ile Ayşe Özçelik çifti 12 yaşındaki oğulları Ahmet Özçelik’in süt dişlerinin düşmemesi nedeniyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine götürdü.

Tokat’ta 12 yaşındaki çocuğun süt dişi yerine daimi dişinin çekildiğini iddia eden aile, mahkemeye gitmeye hazırlanıyor.
İddiaya göre; Tokat’ta Ahmet Özçelik ile Ayşe Özçelik çifti 12 yaşındaki oğulları Ahmet Özçelik’in süt dişlerinin düşmemesi nedeniyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine götürdü. Fakültede çocuğun dişlerinden 4’ü çekildi. Oğlunun çekilen bir dişinin diğer çekilen üç dişten farklı olması nedeniyle endişelenen aile başka bir hastaneye gitti. Oğullarının çekilen dişinin daimi dişi olduğunu öğrenen aile, üniversite hakkında suç duyurusunda bulundu. Baba Özçelik, stajyer öğrenci tarafından oğlunun dişinin çekildiğini ileri sürerek, "Oğlumun süt dişleri oynuyordu, sömestir tatilinde aldıralım istedik. Diş Hekimliği Fakültesine götürdüm. Üç dişi ile birlikte bir daimi dişini çektiler. Bu çekilen dişin süt dişimi daimi dişimi diye sorduğumda bu süt dişi dediler. Bunu değişik günlerde defalarca sordum. Daha sonra devlet hastanesine götürdüğümde röntgende doktorlar çekilen dişin daimi dişi olduğunu söylediler. Tekrar üniversite hastanesine giderek durumu anlattığımda o zamana kadar söylemeyen doktorlar bu dişin daimi diş olduğunu söylediler. Haklı olduğumuzu ve hakkımızı arayabileceğimizi söylediler. Hatalarını da kabulleniyorlar, ben hakkımı arayacağım. Çocuğum mağdur oldu" dedi.
Ahmet Özçelik ise süt dişleriyle birlikte daimi dişinin çekilmesi nedeniyle artık gülmeye çekindiğini kaydetti. Çekilen üst ön yan dişinin yerine yenisinin gelmeyeceği için üzgün olduğunu belirten Özçelik, gülerken ağzını kapatma gereği hissetmeye başladığını sözlerine ekledi.
Öte yandan; Diş Hekimliği Fakültesi idaresi tarafından yaşanan olayın ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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