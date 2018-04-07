TOKİ Ümit Yaşar Oğuzcan Ortaokulu’nun spor başarısı

TOKİ Ümit Yaşar Oğuzcan Ortaokulu bu yıl sporda elde ettiği başarıyı düzenlenen tören ile kutladı.
Bu yıl okul sporlarına 60 sporcu öğrenci ile katılan TOKİ Ümit Yaşar Oğuzcan Ortaokulu 7 branş, 9 kategoride boy gösterdi. Ortaokul sporcuları tenisteki başarısını bu yılda devam ettirken, yıldız kızlar ve erkeklerde yine ilimizi temsil edecek. Okul sporcuları teniste yıldız kız erkek Eskişehir birincisi, teniz küçük erkekler ikincisi, yüzmede ferdi kızlar Eskişehir birincisi, futbol ve voleybol kızlarda çeyrek final oynamayı başardı.
Tüm sporcu ve öğretmenlerin bir araya geldiği bayrak töreni öncesinde konuşma yapan okul müdürü Aydın Uğurlu önümüzdeki yıl daha fazla sporcuyla katılım hedefini yineleyerek ilimizi temsil edecek olan sporculara başarılar diledi. Uğurlu, ayrıca, başarıda katkısı olan beden eğitimi öğretmeni Alpaslan Kapaklıkaya’ya teşekkür etti.
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