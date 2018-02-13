HABER

Toprakta yeni bir antibiyotik familyası keşfedildi

13.02.2018 12:18 | Son Güncelleme

ABD'li bilim insanları, toprak örneklerinde yeni ve güçlü bir antibiyotik familyası keşetti. Rockeffeler Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi, bu doğal bileşenlerin mevcut antibiyotiklere karşı dirençli hale gelen tedavisi zor bakterilerle mücadelede kullanılabileceğini umuyor.

Toprakta yeni bir antibiyotik familyası keşfedildi

ABD'li bilim insanları, toprak örneklerinde yeni ve güçlü bir antibiyotik familyası keşetti.

Rockeffeler Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi, bu doğal bileşenlerin tedavisi zor hastalıklarla mücadelede kullanılabileceğini umuyor.

Testler, malasidin adı verilen yeni antibiyotiklerin, piyasadaki çoğu antibiyotiğe karşı dirençli hale gelen bakterileri yok edebildiğini gösterdi.

Uzmanlar Nature Microbiology adlı bilimsel yayında yer verilen buluşun "antibiyotik silah yarışında" yeni bir umut olabileceğini belirtti.

Antibiyotiklere karşı dirençli hastalıklar, küresel sağlığa en büyük tehtitlerden biri olarak görülüyor.

Bu hastalıklar nedeniyle yılda 700 bin dolayında kişi hayatını kaybediyor ve acilen yeni tedavi yöntemleri gerekiyor.

Topraktaki ilaç

Toprakta, aralarında yeni antibiyotiklerin de bulunduğu potansiyel tedaviler üreten milyonlarca mikroorganizma bulunuyor.

New York'taki Rockefeller Üniversitesi'nde Dr. Sean Brady liderliğinde çalışan ekip de bunları ortaya çıkartmaya çalışıyor.

Ekip, ABD genelinden alınan binden fazla toprak örneğini gen dizilim tekniğiyle inceliyor.

Çok sayıda örneğin incelenmesinden sonra malasidini bulan uzmanlar, önemli bir keşif yaptıklarını düşündü.

Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor!Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor!

Bileşeni MRSA adlı antibiyotiklere karşı dirençli bakteriler verdikleri fareler üzerinde denediler ve derideki enfeksiyonları yok ettiğini gördüler.

Uzmanlar şimdi ilacın etkinliğini arttırıp, insanlarda da kullanılır hale getirmeye çalışıyor.

Dr. Brady said "Malasidin gibi çok erken aşamada olan bir antibiyotik buluşunun klinikte nasıl ilerleyeceğini bilmek zor. İlk keşiften kullanılabilir bir ilaç haline getirilmesi uzun ve meşakkatli bir yol" dedi.

İngiltere Antibiyotik Araştırma Vakfı'ndan Prof. Colin Garner da yeni antibiyotik buluşunun iyi bir haber olduğunu ancak en acil ihtiyaca yanıt vermediğini söyledi.

Garner "Endişemiz, tedavisi zor ve giderek daha dirençli hale gelen gram negatif bakterileri. Bu bakteriler zatürreye, kanda, idrar yollarında ve deride enfeksiyona yol açıyor. Bu tür bakterileri tedavi etmek için yeni antibiyotikler gerekiyor" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antibiyotik ilaç Selma Lücnö

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası!

Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası!

İlginizi Çekebilir

Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor!

Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor!

Kuruyemiş kalp ve damar dostu çıktı

Kuruyemiş kalp ve damar dostu çıktı

50 yaş üzeri erkekler dikkat!

50 yaş üzeri erkekler dikkat!

Zeka geriliğinin en önemli nedeni 'iyot eksikliği'

Zeka geriliğinin en önemli nedeni 'iyot eksikliği'

Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir

Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Üniversitenin adına bakın yeter insanlığa yararlı bir şey cıkmaz o üniversiteden aksine para kazanmak için savaş çıkartacak maddeler üretilir baska bişe olmaz.
İŞİN İÇİNDE ABD VARSA BİLİMDE OLSA ŞÜPELİDİR
mynet ve rockfeller aşkı.
Diğer Haberler
Migren tedavi edilebilir bir hastalık

Migren tedavi edilebilir bir hastalık

Epilepsi ve Yaşam Semineri düzenlendi

Epilepsi ve Yaşam Semineri düzenlendi

Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber

Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber

“Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında yılın ilk eğitimi başladı

“Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında yılın ilk eğitimi başladı

Hayat Hastanesi’nden istihdama destek

Hayat Hastanesi’nden istihdama destek

Aile hekimlerine ‘Temel ve İleri Yaşam’ semineri

Aile hekimlerine ‘Temel ve İleri Yaşam’ semineri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.