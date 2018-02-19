Torbalı’da evde bakım yüzlerce kişiye ulaştı

Torbalı Belediyesi Evde Bakım Birimi sağlık ekipleri son bir yılda bakıma muhtaç bin 140 vatandaşa evinde baktı.

Torbalı Belediyesi’nin ilçe sınırları içerisinde yatağa bağımlı yaşayan 65 yaş üstü bireyler ve yaş sınırı olmaksızın tüm yatağa bağlı engelliler için başlattığı evde bakım hizmeti bir yılını doldurdu. Bu bir yıl içerisinde Torbalı’da tam bin 140 kişiye evde bakım hizmeti verildi. Bin 434 kişinin hastaneye sevki gerçekleştirilirken 97 hastaya da reçete tedavisi uygulandı. Yine bu süre zarfında evde bakım biriminde görevli sağlık personeli 376 vatandaşı evlerinde muayene etti. Yüzlerce hastaya da tansiyon ve şeker ölçümü, aşılama, kan tahlili gibi sağlık hizmetleri sunuldu.

Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 935 3 112 numaralı telefonu arayarak bu birimle temasa geçebiliyorlar. Ekip, ilk önce adrese gidip tespitte bulunuyor. Eğer başvuruda bulunan kişinin şartları bakım hizmeti vermeye uygunsa uygulamaya geçiliyor. Ciddi müdahale gerektiren hastalar evde bakım birimi nakil aracıyla hastanelere sevk edilirken bakım hizmetinde süreklilik lüzumu hissedilirse ekip haftanın belli günleri adrese giderek bu hizmeti uyguluyor. Evde bakım hizmetleri hafta içi her gün mesai saatleri arasında veriliyor.

Birimde; 1 doktor, 1 paramedik, 2 hemşire, 1 ebe, 4 acil tıp teknisyeni, 7 şoför, 1 yardımcı personel ve 1 büro elemanı olmak üzere 18 personel görev yapıyor. 1 ambulansla çalışmalarına başlayan birimde şu an 3 ambulans bulunuyor. Birimin hizmetinde ayrıca 2 adet evde bakım aracı, 1 adet yeni doğan aracı 1 adet de engelli aracı bulunuyor. Evde bakım hizmetlerinin tüm maliyetler Torbalı Belediyesi’nin öz kaynakları tarafından karşılanıyor.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in eşi Arzu Görmez de evde bakım biriminde bir grup kadınla birlikte gönüllü olarak çalışıyor. İlçe halkının belediye tarafından hayata geçirilen evde bakım hizmetinden son derece memnun olduğuna değinen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar görmez, “1 Şubat 2017 tarihinde faaliyete soktuğumuz Evde Bakım Hizmet Birimimiz yüzlerce kişinin hayır duasını alıyor. Doktor, sağlık personeli ve alanında uzman bir ekiple beraber, mahalle mahalle, ev ev geziyoruz. Eşim Arzu Görmez Hanımefendi de bu birimde gönüllü olarak bulunuyor. Ben de zaman zaman birimin çalışmalarını yerinde takip ediyorum. Muhtarlarımızın tespit ve bildirimleriyle yardıma, bakıma ya da acil tedaviye muhtaç vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Tedavi olması gereken vatandaşlarımızı da yine hasta sevk aracımızla hastanelere ulaştırıyoruz. Dertlere deva, yaralara merhem oluyoruz” dedi.