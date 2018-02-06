Tosya’da 615 hasta evde sağlık hizmetinden faydalandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2017 yılında Sağlık Bakanlığınca sunulan ’Evde Sağlık Hizmetleri’’ kapsamında 615 hastaya hizmet verildi.

Yapılan ziyaretler sonucunda Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından ilçede 615 hasta muayene ve tetkikleri yapılarak, 56 hasta sürekli evde sağlık hizmeti verilmek üzere kayıt altına alındı. 1 hekim, 2 hemşire, 1 şoför ve 1 evde sağlık hizmeti aracı ile hastalara ulaştıklarını kaydeden İlçe Sağlık yöneticileri, “2017 yılında İlçemizde hastalarımızın nakil edilmesi gereken durumlarında ise hasta nakil ambulansı ile ulaşımlarını sağlamaktayız. Sağlık Ekibimiz randevu tarihinde hastanın evine ulaşarak gerekli sağlık hizmetini ücretsiz olarak uygulamakta olup, evde sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen hasta ve hasta yakınlarımız hastanemize başvuru yapabilirler. Evde sağlık hizmetleri ekibimiz tarafından 615 hastaya ulaşıldı. 56 hastaya aktif olarak hizmet vermekteyiz ve 990 ziyaret gerçekleştirdik” dediler.