TÖTM’de şu ana kadar 300 kornea nakli yapıldı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tongabay Cumurcu Turgut Özal Tıp Merkezinde (TÖTM) bugüne kadar 300 kornea nakli gerçekleştirdiklerini ifade ederek alınan korneaların yüzde 90’nının da yine bu merkezde alındığını söyledi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tongabay Cumurcu göz kornea nakli ve göz bankası hakkında bilgiler verdi. Cumurcu, “Gözümüzün önünde, saat camına benzer şeffaf bir doku olan kornea, travmalar bazı hastalıklar, geçirilen enfeksiyonlar sonucu hasara uğrayınca şeffaflığını yitirir ve görme kaybına neden olur. Ülkemizde ve dünyada bu yüzden her yıl binlerce kişi görme kaybına uğramakta, nakil merkezlerinin azlığı ve sıraların fazla olması yetmez gibi, kadavradan kornea teminindeki olumsuzluklar da eklenince, tedavi edilebilir bir körlük sebebinde pek çok hasta mağduriyet yaşamaktadır. Şükür ki ilimiz bu konuda şanslı illerden olup, İnönü Üniversitemiz bünyesinde faaliyet veren Turgut Özal Tıp Merkezimizin, Göz Bankası biriminde başarıyla kornea nakiller gerçekleştirilmektedir. Ancak bizlerde uzun sıralar ve kornea temininde güçlüklerden dolayı hizmet vermekte zorlanmaktayız. Malatya Göz Bankası 2013 yılının Kasım ayında ruhsat alarak çalışmalarına başlamıştır. Günümüze kadar yaklaşık 300 kornea nakli gerçekleştirilmiştir. Alınan korneaların yüzde 90’ı kendi hastanemiz TÖTM de alınmıştır. Kornea temininde yasal olarak Göz Bankamıza bağlı Adli Tıp Kurumu ve Sağlık İl Müdürlüğü’ne bağlı hastaneler yeterli katkıyı sağlayamamıştır. Bu durum kornea nakli için sıra bekleyen hastalarımızın bekleme sürelerini artırmıştır. Amacımız, öncelikle kornea nakilinin ilimizde gerçekleştirildiğini kamuoyumuz ile paylaşarak, mağdur hastalarımızın çareyi büyük şehirlerde ve yurt dışında aramaları yerine merkezimizi tercih etmeleri, ayrıca ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli şekilde çalışarak kornea teminini ve nakilinde yaşanan olumsuzlukları asgari düzeye indirebilmektir. Bu konuda başta rektörlük ve başhekimliğimiz olmak üzere Adli Tıp Kurumu, Sağlık Müdürlüğü, konu ile ilgili tüm çalışanlar ve özellikle halkımızın destek ve anlayışına teşekkürü borç biliriz” şeklinde konuştu. Göz Bankası hakkında da bilgiler veren Cumurcu, “Göz Bankası, ilgili hastanenin göz hastalıkları ana bilim dalına bağlı ve 7/24 çalışma esasına uygun bir şekilde hizmet eder. Göz Bankası, bir Laboratuvar, bir arşiv ve bir ofisten teşekkül eden hastane üniteleridir. Göz bankaları kornea dokusunu ölüden almak, uygun besleyici ortamlarda saklamak, alınan dokunun nakile uygun olup olmadığını belirlemek ve doku nakli yapılacak merkezlere ulaştırmak ile yükümlüdür. Kornea, çeşitli nedenlerle ölen ancak korneası sağlıklı yapıda olan kişilerden alınır. Korneaların kullanılabilmesi için kişinin ölüm nedeninin bilinmesi gerekir. Nakil yapılacak kişiye herhangi bir hastalık geçmemesi için vericinin kanında AIDS, bulaşıcı hepatit ve frengi gibi hastalıklara yol açan mikroorganizmaların varlığı araştırılır. Kornea damarsız bir doku olduğu için kan grubu uyumu gerekli değildir. İdeal olarak ölümden sonraki ilk 12 saat içinde kornea alınır. Gelişen teknoloji ve uygun doku saklama yöntemleri ile kadavradan yalnız kornea dokusu (gözün önündeki şeffaf tabaka, yaklaşık 15 mm çapında, 0,6 mm kalınlığında) alınır ve gözün tümünün alınması gerekmez. Bu nedenle kornea alımı, kadavrada görünen bir değişikliğine yol açmayarak vücut bütünlüğünü bozmaz. Kadavradan alınan ve özel besleyici solüsyonlarda (kornea saklama solüsyonu) saklanan korneaların hücre özellikleri ve nakil için yeterli olup olmadıkları göz bankalarındaki speküler dediğimiz özel mikroskoplarla incelendikten sonra belirlenir. Uygun olanlar, ideal olarak 10 gün içinde bekleyen hastalara nakledilir” diye konuştu.