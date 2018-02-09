HABER

Toyota Hastanesi yenileniyor

SAĞLIK HABERLERİ | 09.02.2018 13:07 | Son Güncelleme

Arifiye İlçe Devlet Hastanesi konumundaki Toyota Hastanesi’nde gerçekleştirilecek olan tadilat çalışmaları için Sabancı Vakfı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında ihaleye çıkıldı.Sabancı Vakfı Başkanvekili Hüsnü Paçacı ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan arasında imzalanan protokolle Toyota Hastanesi tadilatı için ihaleye çıkıldı.

Toyota Hastanesi yenileniyor

Arifiye İlçe Devlet Hastanesi konumundaki Toyota Hastanesi’nde gerçekleştirilecek olan tadilat çalışmaları için Sabancı Vakfı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında ihaleye çıkıldı.
Sabancı Vakfı Başkanvekili Hüsnü Paçacı ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan arasında imzalanan protokolle Toyota Hastanesi tadilatı için ihaleye çıkıldı. Tadilat süresince Toyota Hastanesi, Serdivan ilçesinde bulunan Altınova Hastanesi’nin binasında hizmet verecek. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gerçekleşecek olan tadilatın tamamlanması ile birlikte hastanede yüzde 66’lık bir kapasite artışının sağlanacağını söyleyerek, “1993 yılında yapılan ve Arifiye İlçe Devlet Hastanesi konumundaki Toyotasa Hastanesinin tadilatı nihayet başlıyor. Sabancı Vakfı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, mevcut hastanenin bakım ve onarımları yapılırken, 2 bin metrekarelik yeni bir hastane binası daha yapılacak. Böylece hastanede yüzde 66’lık bir kapasite artışı sağlanacak” dedi.
Başkan Karakullukçu, Sabancı Vakfı’nın kullanılan mevcut binanın yenilenmesi ve güçlendirilmesi için 7 buçuk milyon liralık bağışta bulunacağını belirterek,“Yapılacak yeni bina ile renovasyonu yapılacak mevcut bina birbiriyle aynı görünümde olacak. Sabancı Vakfı şu an kullanılan mevcut binanın yenilenmesi ve güçlendirilmesi için 7 buçuk milyon liralık bağışta bulunacak. Protokole göre hastanenin ismi değişerek Sadıka Sabancı Hastanesi olacak” diye konuştu.
Mevcut binada yenilenmenin ardından sadece yataklı servislerin kullanılacağına da değinen Karakullukçu, “Sağlık Bakanlığımız tarafından 2 katlı olarak mevcut binanın arkasında yapılacak yeni binada; 6 ameliyathane, tıbbi görüntüleme ünitesi, laboratuvar, cerrahi yoğun bakım ünitesi ve acil servis olacak. 1993 yılında yapılan mevcut hastane binası zamanla modernliğini kaybetmişti. Planlanan bu çalışmalar tamamlandığında Arifiye’miz, yatak kapasitesi artmış, modern, teknolojik ve işlevsel yapılara göre yenilenmiş, çok güzel bir hastaneye kavuşacak” şeklinde konuştu.

Toyota Hastanesi yenileniyor

Toyota Hastanesi yenileniyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Tecavüze uğrayıp para için susmuştu! Korkunç olay

Tecavüze uğrayıp para için susmuştu! Korkunç olay

Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sigara içenleri bekleyen gizli tehlike: ’KOAH’

Sigara içenleri bekleyen gizli tehlike: ’KOAH’

Kan almada dikkat edilmesi gerekenler

Kan almada dikkat edilmesi gerekenler

Çocuğunuz sigaraya başlarsa nasıl bir yol izlemelisiniz?

Çocuğunuz sigaraya başlarsa nasıl bir yol izlemelisiniz?

Diyabet inme riskini 2 kat arttırıyor!

Diyabet inme riskini 2 kat arttırıyor!

Çocuklar ağırlıklarının yüzde 10'u kadar çanta yükü taşımalı

Çocuklar ağırlıklarının yüzde 10'u kadar çanta yükü taşımalı

Kaliteli hayat için kaliteli uyku önemli

Kaliteli hayat için kaliteli uyku önemli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.