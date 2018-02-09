Toyota Hastanesi yenileniyor

Arifiye İlçe Devlet Hastanesi konumundaki Toyota Hastanesi’nde gerçekleştirilecek olan tadilat çalışmaları için Sabancı Vakfı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında ihaleye çıkıldı.

Sabancı Vakfı Başkanvekili Hüsnü Paçacı ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan arasında imzalanan protokolle Toyota Hastanesi tadilatı için ihaleye çıkıldı. Tadilat süresince Toyota Hastanesi, Serdivan ilçesinde bulunan Altınova Hastanesi’nin binasında hizmet verecek. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gerçekleşecek olan tadilatın tamamlanması ile birlikte hastanede yüzde 66’lık bir kapasite artışının sağlanacağını söyleyerek, “1993 yılında yapılan ve Arifiye İlçe Devlet Hastanesi konumundaki Toyotasa Hastanesinin tadilatı nihayet başlıyor. Sabancı Vakfı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, mevcut hastanenin bakım ve onarımları yapılırken, 2 bin metrekarelik yeni bir hastane binası daha yapılacak. Böylece hastanede yüzde 66’lık bir kapasite artışı sağlanacak” dedi.

Başkan Karakullukçu, Sabancı Vakfı’nın kullanılan mevcut binanın yenilenmesi ve güçlendirilmesi için 7 buçuk milyon liralık bağışta bulunacağını belirterek,“Yapılacak yeni bina ile renovasyonu yapılacak mevcut bina birbiriyle aynı görünümde olacak. Sabancı Vakfı şu an kullanılan mevcut binanın yenilenmesi ve güçlendirilmesi için 7 buçuk milyon liralık bağışta bulunacak. Protokole göre hastanenin ismi değişerek Sadıka Sabancı Hastanesi olacak” diye konuştu.

Mevcut binada yenilenmenin ardından sadece yataklı servislerin kullanılacağına da değinen Karakullukçu, “Sağlık Bakanlığımız tarafından 2 katlı olarak mevcut binanın arkasında yapılacak yeni binada; 6 ameliyathane, tıbbi görüntüleme ünitesi, laboratuvar, cerrahi yoğun bakım ünitesi ve acil servis olacak. 1993 yılında yapılan mevcut hastane binası zamanla modernliğini kaybetmişti. Planlanan bu çalışmalar tamamlandığında Arifiye’miz, yatak kapasitesi artmış, modern, teknolojik ve işlevsel yapılara göre yenilenmiş, çok güzel bir hastaneye kavuşacak” şeklinde konuştu.