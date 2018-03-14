Trabzon’da “14 Mart Tıp Bayramı” etkinlikleri

14 Mart Tıp Bayramı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Burada bir konuşma yapan Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Rıza Güner, hekimlerin sorunlarına dikkat çekerek sorunların çözümü noktasında kendilerine danışılması halinde buna beraber sahip çıkabileceğini söyledi.

Güner, “Biz artık artık popüler sağlık politikaları yerine daha derli toplu daha derli toplu ayağı yere basan politikalar istiyoruz. Biz Ankara’dan şunu istiyoruz, sorunların çözümünde bizleri de çağırsınlar. Bizler de sorunların tespitinde önerilerle beraber olalım. O zaman bizlerde sorunların çözüm önerilerine beraber sahip çıkabiliriz. Birinci basamakta sürekli değişen mevzuatlar hem yöneticileri hem bizleri yıpratmakta. Birkaç yıl önce gelen bakanımız bize nöbet dayatması koydu, sonra bizler nöbete geliyor muyuz? diye genç arkadaşlarımızı bizi denetlemeye gönderdi. Aslında ne kadar onur kırıcı bir davranış. Oysa biz onlara dedik ki nerede sorununuz varsa nerede eksiğiniz varsa biz pratisyen hekimler olarak acil eksik sorunlarını çözelim burada sadece deneyimli hekimler olsun, Gönüllü hekimler olsun. Şu anda da tüm Türkiye’de uygulanan bu. Şu anda hiçbir sorun yok. Bir tek ücretlendirmede sorun var. Bizim sorunlarımız dağ gibi biz istiyoruz ki bizleri de sorunun ve çözümün bir parçası yapsınlar. Sadece bizleri değil tüm sağlık çalışanlarının, eminim çok daha iyi yol alacağız. Biz hekimler ve sağlık çalışanları mutlu olursa inanıyorum ki sağlık hizmeti çok daha iyi yerlere gelecektir” diye konuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa İmamoğlu da Başkan Güner’i desteklediklerini ifade ederek “Hekim arkadaşlarımız, öğrenciler dahil olmak üzere Tabip Odasına sahip çıkmaya bu sivil toplum örgütümüze destek vermeye davet ediyorum. Tabip Odasını, güzel organizasyonları ve mesleki anlamındaki katkı verici çalışmalarından dolayı da tebrik ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Kamu Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hakan Usta da, ülkemizin sıkıntılı günlerden geçtiğini kaydederek “Ülkemiz çok sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Bu sıkıntılı süreçleri aşarak bizlerin de sağlıkçıların da, sorunlarının aşılacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından meslekte 25., 40. ve 50. yılını dolduran hekimlere plaket takdimi yapıldı.