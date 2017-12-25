Trabzon'da doktordan hastalara sazlı sözlü terapi

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da özel bir diyaliz merkezinde görevli Dr. Seyit Hisaoğlu, hasta ve hasta yakınlarının moralini yükseltmek, kısa süreliğine de olsa sıkıntılarını unutturmak için bağlama çalıp türkü söylüyor. Bazı hasta ve hasta yakınları da türkü söyleyerek doktora eşlik ediyor.

Özel Yavuz Selim Diyaliz Merkezi'nde tedavi gören hastalarla yanlarındaki yakınları, Dr. Seyit Hisaoğlu'nun kendilerine gösterdiği özel ilgiden dolayı keyifli anlar yaşıyor. Giresun'da yaklaşık 9 yıl önce bir hastasının hediye ettiği bağlamayla, müzikte kendisini geliştiren Dr. Hisaoğlu, diyaliz merkezindeki hastalarının moralini yükseltmek için bağlama çalıp, türkü söylüyor. Hasta ve hasta yakınları da türkülere eşlik ediyor.

'AMACIMIZ ONLARI MUTLU ETMEK'

Amaçlarının hastalara moral vermek olduğunu belirten Dr. Seyit Hisaoğlu "Biz köyde inek beklerken türkü söylerdik ama bağlama çalamazdım. Bir hastam bana bağlama hediye etti. Ben de bu yönde kendimi geliştirerek bağlama çalmaya başladım. Bu hikâye 8-9 yıl önce başladı. Çok usta değiliz. Hastaların mutluluğa ihtiyacı var. Zaten makineler gerekeni yapıyor ama moral çok önemli. Psikolojik ve moral tedavisinin çok önemi var. Salona girdiğimde türkü söylemezsem hastalar soruyor, 'Acaba hoca neden söylemedi, morali mi bozuk?' diye. Her gün salonda türkümüz. Bazen teyzelerimiz ağlıyor. Ağlamak da bazen iyidir. Olsun deşarj olunuyor. Bize eşlik ediyorlar. Farklı olmak farkındalığı da beraberinde getiriyor. Hastalarımız bana gelsin, ben moral vereyim onlara. Amacımız hastalarımızın moralli ve mutlu olmasıdır " dedi.