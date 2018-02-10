Trabzon’daki şarbon paniğine valilikten açıklama

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Ağaçlı mahallesinde yaşanan şarbon paniği ile ilgili Trabzon Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “limiz Akçaabat İlçesi Ağaçlı mahallesinde henüz tanısı kesin olmayan bir rahatsızlığı sebebiyle bir adet büyükbaş hayvanın sahibi tarafından kesilerek dağıtılması ve bunlardan tüketen bazı vatandaşlarımızda bir takım rahatsızlıkların belirmesi üzerine ilgili kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmış olup, konu ile ilgili endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır” denildi.