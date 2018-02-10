Trabzon’daki şarbon vakasına İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Ağaçlı mahallesinde 1 kişinin ölümü, 80 kişinin de hastanelere başvurması ile sonuçlanan şarbon vakası ile ilgili yapılan saha çalışmasında olası bir şarbon vakasının daha tespit edildiği ve mahalledeki toplam 6 kişinin kan örneklerinin ileri tetkik için Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderildiği belirtildi.

Konuyla ilgili Trabzon İl Sağlık Müdürülğü’nden yapılan yazılı açıklamada "Fatih Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği tarafından 8 Şubat 2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimimize olası bir şarbon vakası bildirimi yapıldığı hatırlatılarak "Yapılan bildirim üzerine Müdürlüğümüz Bulaşıcı Hastalıklar Birimimiz ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından kişinin bilgisine başvurularak yakınlarında herhangi bir hastalık var mı diye sorgulandığında bir yakınının 7 Şubat 2018 tarihinde Tıp Fakültesinde öldüğü bilgisine ulaşılmıştır. Tıp Fakültesi ile yapılan görüşmelerde bu kişinin ölüm nedeninin sepsis (enfeksiyonun vücuda yayılması) olduğu öğrenilmiştir" denildi.

"Olası bir şarbon vakası daha tespit edilmiştir"

Hastanın yakınları ve çevresinde benzer vakaların bulunup bulunmadığı yönünde saha çalışması yapıldığı da belirtilen açıklamada "Yapılan saha çalışmalarında olası bir şarbon vakası daha tespit edilmiştir. Vatandaşlarla yapılan görüşmelerde bölgede 10-15 gün önce hastalık şüphesi olan bir hayvan kesimi yapıldığı bilgisi alınmış, hayvana teması olanlar ve etinden tüketmiş olanlar için tedbir amaçlı koruyucu antibiyotiğe başlanmıştır. Vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılarak etle temas eden tüm vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi için Muhtarlık ve Kaymakamlıkla işbirliği yapılmıştır. 9 Şubat 2018 tarihinde akşam saatlerinde bölgeden Tıp Fakültesi Acil Servisine ayaktan başvuran ve bu etten yediklerini beyan eden yaklaşık 80 kişiye tedbir amaçlı koruyucu antibiyotiğe başlanılmıştır. Karın ağrısı ve kusması olan bir çocuğumuz tedbir amaçlı yatırılmıştır. Ölen kişiden, olası şarbon hastalığı düşünülen 3 hastadan, ölen kişinin eşinden ve cenazeyi yıkayan kişiden olmak üzere toplam 6 vatandaşımızdan alınan kan numuneleri ileri tetkik için Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderilmiştir" bilgisine yer verildi.