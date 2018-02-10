Trabzon’daki şarbon vakasına İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Ağaçlı mahallesinde 1 kişinin ölümü, 80 kişinin de hastanelere başvurması ile sonuçlanan şarbon vakası ile ilgili yapılan saha çalışmasında olası bir şarbon vakasının daha tespit edildiği ve mahalledeki toplam 6 kişinin kan örneklerinin ileri tetkik için Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderildiği belirtildi.
Konuyla ilgili Trabzon İl Sağlık Müdürülğü’nden yapılan yazılı açıklamada "Fatih Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği tarafından 8 Şubat 2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimimize olası bir şarbon vakası bildirimi yapıldığı hatırlatılarak "Yapılan bildirim üzerine Müdürlüğümüz Bulaşıcı Hastalıklar Birimimiz ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından kişinin bilgisine başvurularak yakınlarında herhangi bir hastalık var mı diye sorgulandığında bir yakınının 7 Şubat 2018 tarihinde Tıp Fakültesinde öldüğü bilgisine ulaşılmıştır. Tıp Fakültesi ile yapılan görüşmelerde bu kişinin ölüm nedeninin sepsis (enfeksiyonun vücuda yayılması) olduğu öğrenilmiştir" denildi.
"Olası bir şarbon vakası daha tespit edilmiştir"
Hastanın yakınları ve çevresinde benzer vakaların bulunup bulunmadığı yönünde saha çalışması yapıldığı da belirtilen açıklamada "Yapılan saha çalışmalarında olası bir şarbon vakası daha tespit edilmiştir. Vatandaşlarla yapılan görüşmelerde bölgede 10-15 gün önce hastalık şüphesi olan bir hayvan kesimi yapıldığı bilgisi alınmış, hayvana teması olanlar ve etinden tüketmiş olanlar için tedbir amaçlı koruyucu antibiyotiğe başlanmıştır. Vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılarak etle temas eden tüm vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi için Muhtarlık ve Kaymakamlıkla işbirliği yapılmıştır. 9 Şubat 2018 tarihinde akşam saatlerinde bölgeden Tıp Fakültesi Acil Servisine ayaktan başvuran ve bu etten yediklerini beyan eden yaklaşık 80 kişiye tedbir amaçlı koruyucu antibiyotiğe başlanılmıştır. Karın ağrısı ve kusması olan bir çocuğumuz tedbir amaçlı yatırılmıştır. Ölen kişiden, olası şarbon hastalığı düşünülen 3 hastadan, ölen kişinin eşinden ve cenazeyi yıkayan kişiden olmak üzere toplam 6 vatandaşımızdan alınan kan numuneleri ileri tetkik için Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderilmiştir" bilgisine yer verildi.
"Tüm şüphelilerin kesilen hayvan veya etiyle temas öyküsü mevcuttur"
"Tüm şüphelilerin kesilen hayvan veya etiyle temas öyküsü mevcuttur" vurgusu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İl Sağlık Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalara eş zamanlı olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerimizce de bölgede gerekli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda; İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından ilgili mahallede gerekli karantina işlemleri başlatılmıştır. Hastalık teşhisi için söz konusu etten numuneler ile hastalık teşhisi konulan kişinin işletmesindeki hayvanlardan ve hayvanın kesildiği diğer kişinin işletmesinde bulunan hayvanlardan kan swapları alınarak Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon Kararları doğrultusunda; Mevcut hayvancılık işletmelerinde dezenfeksiyon işlemlerine ivedilikle başlanmış olup söz konusu etle temas eden araç gereçlerin dezenfeksiyon ve imha işleri yapılmıştır. Kesilip dağıtılan etlerden henüz tüketilmemiş olanlar toplatılmış ve imha edilmiştir. Mahalledeki tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanların şarbon aşısı ile aşılanması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce aşılama için aşı temini talep edilmiş olup bölgede aşılama çalışmaları başlatılacaktır. 10 Şubat 2018 tarihi itibariyle Tıp Fakültesinde tedbir amaçlı yatan ve genel durumu iyi olan tek bir çocuk hastamız bulunmaktadır. Konu hakkında İl Müdürlüklerimizce tüm tedbirler alınmış olup gerekli çalışmalar devam etmektedir."
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