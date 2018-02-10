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Traktör uçuruma yuvarlandı:2 yaralı

SAĞLIK HABERLERİ | 10.02.2018 12:24 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde traktör uçuruma yuvarlandı,2 kişi yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı Tekeli köyü Çizmeli mezrasında meydana geldi.

Traktör uçuruma yuvarlandı:2 yaralı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde traktör uçuruma yuvarlandı,2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Tekeli köyü Çizmeli mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Çetin idaresindeki traktörün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Bu sırada traktörde bulunan Hıdır Gürsel aşağı atladı. Kazada, sürücü ağır yaralanırken, traktörden atlayan Gürsel kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Yaralılardan durumu ağır olan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Traktör uçuruma yuvarlandı:2 yaralı

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