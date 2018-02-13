"Travmaya maruz kalan çocuklar oyunları hep aynı şekilde oynayabilir"

Buse ÖZEL - Özgür KUMANOVALI, İSTANBUL, (DHA) ÇOCUKLARIN kendilerini ifade etmekte yetişkinler kadar başarılı olmadığını söyleyen Okan Üniversitesi Hastanesi Klinik Psikoloğu Emel Güler, çocuklarda uygulanan oyun terapisi ile çocukların yaşadığı sıkıntıları daha kolay anlayabileceklerini söyledi.

Klinik Psikolog Güler, travma yaşayan çocuklarda görülen etkilerden bir tanesinin oyunları hep aynı şekilde oynamak olduğunu, bunun nedeninin de çocukların travmayı yenme şekli olduğunu belirtti.

"ÇOCUKLAR TRAVMAYI DIŞARI AKTARMAYA ÇALIŞIR"

Emel Güler çocuklarda, yetişkinlerde kullanılan psikoterapinin yerine oyun terapisinin kullanılabileceğini ifade etti ve şunları söyledi: "Travmaya maruz kalmış çocuklar sürekli aynı temada oyun oynarlar. Hep aynı oyunu sürekli devam ettirirler. Bu onların aslında yaşadığı travmayı dışarı aktarma yöntemidir. Bu keşfedildiğinden beri oyunun çocuklar için kullanılan en etkili terapi yöntemi olduğu biliniyor. Yapılan çalışmalarla da çocuklarda görülen pek çok sorunda oyun terapisinin etkili olduğuna dair sonuçlar bulunuyor. Depresyon, çocukluk çağı depresyonu, kaygı bozuklukları, travmalar, çocukların yaşadığı duygusal sorunlar, uyum sorunları, anne-babanın boşanması gibi birçok farklı konuda oyun terapisine başvurulabilir."