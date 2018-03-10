"TTB bizi yansıtmamaktadır"

14 Mart Tıbbiyeliler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tokgöz, Türk Tabipler Birliği (TTB) yönetiminin söylemlerinden rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

Dernek Başkan Yardımcısı Tokgöz, yurdun farklı noktalarından gelen bine yakın tıp öğrencisiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Çankaya Anıtpark'a geçen dernek üyeleri basın açıklaması yaptı.

TTB'nin, yasa ile kurulan ve hekimleri temsil eden bir kuruluş olduğunu belirten Tokgöz, "TTB'nin, hekimlere yönelik takındığı yanlış tavırlar nedeni ile karar mekanizmasında olmalarının elzem olduğu konularda bile hekimler müzakere masasından uzaklaştırılmış durumdadır." diye konuştu.

Tokgöz, dernek olarak Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik TTB'nin söylemlerinden ve tutumlarından rahatsız olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Terör sevici TTB yönetiminin söylemleri bizim görüşlerimizi yansıtmamaktadır. Afrin harekatı ile alakalı açıklamalarından sonra Türk Tabipleri Birliğinin başındaki 'Türk' isminin kaldırılması gündeme getirilmiştir. Türk Tabipleri Birliği yönetimi de bu durumdan rahatsız olmamış olacak ki kendilerinden herhangi bir tepki gelmemiştir."

Tokgöz, TTB yönetimini değiştirmek için yurt genelinde bazı çalışmalarda bulunacaklarını belirtti.