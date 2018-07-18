TTB'den Şanlıurfa'daki darp olayına kınama

Türk Tabipleri Birliği, Şanlıurfa'da acil serviste bir hasta yakınının hekime saldırısını kınadı.

Türk Tabipleri Birliğinden yapılan açıklamada, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak darbedilmesinin sağlık camiasını derinden üzdüğü belirtildi.

Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30'a yakın şiddet vakasının yaşandığı ifade edilen açıklamada, hükümet yetkililerinin bu konudaki önlemleri artırması çağrısında bulunuldu.

Özellikle acil servislerde şiddet olaylarının daha fazla yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elbette sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir. Son yaşadığımız darp olayı özellikle acil servislerde güvenlik görevlilerinin şiddeti önlemede yetersiz olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu nedenle Türk Tabipleri Birliğinin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha hatırlatıyor, bu talebimizden geri adım atmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz."

