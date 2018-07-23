Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, "Hangi sosyal güvenlik kurumundan emekli olduğuna bakılmaksızın bütün emekli hekimlerin maaşlarına zam yapılmasını istiyoruz." dedi.

Adıyaman, TTB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, TBMM'ye sunulan "Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde yer alan, emekli hekimlere ilave ödeme yapılması ve hekimlere fiili hizmet zammı verilmesine ilişkin düzenlemeleri değerlendirdi.

Düzenlemenin eksik ve yetersiz yanları bulunduğunu savunan Adıyaman, yine de bu teklifin gündeme gelmesini yerinde bulduklarını vurguladı.

Teklifte, ilave ödemenin, sadece Emekli Sandığına tabi olanlara yapılmasının önerildiğini, bu durumda Bağ-Kur ve SSK emeklisi hekimlerin, bu artıştan yararlanamayacağını ifade eden Adıyaman, "Emekli hekimlerin çoğu çalışmaya devam etmek zorunda kalacaklar ve yapılan zamdan yararlanamayacaklar." diye konuştu.

Adıyaman, teklife göre, kendi parasıyla prim ödeyip döner sermayesinin bir kısmını emekliliğine saydırmış olanlara maaş zammının, ilave ödeme düşülerek ödeneceğini belirtti.