Tüberküloz sadece akciğerlerde görülmüyor

Tüberküloz hastalığının etkeni “Mikobakteryum tüberkülosis” adı verilen mikrop olarak bilinmektedir. Akciğerler için erken yapılan aşı ve mevcut tedaviler ile son dönemlerde çok gündemde olmasa da, dirençli mikroplarla böbrekte ve idrar yollarında yeniden görülme ihtimali bulunmaktadır.

Bağışıklık sisteminin zayıflığından faydalanıyor



Akciğerle ilgili olmayan verem hastalığı, tüm vakaların %10’unu kapsamaktadır. Bu %10’luk kısmın %30-40’ını böbrek ve idrar yolları tüberkülozu oluşturur. Böbreklere ve cinsel organlara tüberkülozun yayılması, dışarıdan alınan mikrobun kan ve lenf yoluyla vücutta yayılması ile gerçekleşir. Yani, tüberküloz metastaz yapan bakteriyel bir enfeksiyondur. Tüberküloz mikrobu alındıktan sonra ya enfeksiyon oluşturur ya da pasif hale gelir. Pasif hale gelen mikrop odakları uzun yıllar sonra kanser hastalarında, bağışıklık sistemini baskılayan AIDS gibi hastalıklarda, kemoterapi gibi vücut direncini düşüren durumlarda ve kortizon kullanımında yeniden aktifleşerek böbrek, prostat gibi diğer iç organlarda hastalık oluşturur. Böbrek dışında yine üreme ve boşaltım sisteminin diğer organlarında da görülebilen bu hastalık; böbreküstü bezi, mesane, testis, prostat ve iç idrar kanallarında da sorunlara neden olabilir.