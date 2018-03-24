"Tüberkülozla mücadelenin en etkili yolu tedaviyi tamamlamak"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici, tedavi edilebilir bir hastalık olan tüberkülozla mücadelenin en etkili yolunun tedaviyi tamamlamak olduğunu belirtti.

Mirici, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, günümüzde tedavi edilebilir olmasına karşın tüberküloz (verem) hastalığının halen dünya genelinde önemli bir sağlık problemi olduğuna işaret ederek, veremin, tanı ve tedavideki tüm gelişmelere rağmen dünyadaki ilk 10 öldürücü hastalıktan biri olduğunu hatırlattı.

Veremin kalıtsal değil, tedavi edilmezse bulaşıcı bir hastalık olduğunu aktaran Arzu Mirici, şu uyarılarda bulundu:

"Tüberküloz tedavi edilebilir bir hastalık. Yeter ki zamanında tespit edilsin ve tedavi yarım bırakılmasın. Ülkemizde tüberküloz hastalığının teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapılıyor. Tedavisi en az 6 ay süren bu hastalıkta düzenli ve eksiksiz ilaç kullanımı büyük önem taşıyor. İlaç tedavisine başladıktan 15-20 gün sonra bulaştırıcılık büyük oranda azalıyor. Bireylerin ve dolayısıyla toplumun bu hastalıktan korunmasında en önemli konu tüberküloz hastalarına erken tanı konması ve en kısa sürede tedaviye başlanmasıdır. Bu nedenle 2-3 haftadan uzun süren öksürük, balgam, nefes darlığı, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi şikayetleri olan vatandaşlarımızın aile hekimine ya da en yakın sağlık kuruluşuna beklemeden müracaat etmesi gerekiyor. Tedavi süresinde ise takiplerin düzenli olarak yapılması, ilaçların önerilen süre içinde aksatılmadan kullanılması gerekiyor. Tüberkülozda tedavi kesinlikle yarım bırakılmamalı, bilinmeli ki bu hastalık ile mücadelenin en etkili yolu tedaviyi tamamlamak."