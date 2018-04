Tüm kanserlerin en az yarısı önlenebilir

Özel Deva Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Dikme, 1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, tüm kanserlerin en az yarısının önlenebileceğini ifade etti.

Dr. Hakan Dikme, dünyada artık her kanser türü için ayrı çalışmalar yapıldığını belirterek, yapılan çalışmalara göre tüm kanser türlerinin en az yarısının önlenebilir olduğunu kaydetti. Dikme, "Hangi kanser türünün nasıl azaltılabileceğine ilişkin, o kanser türüne göre özel önlemler alınması hedefleniyor. Toplum, bu konuda yapılan çalışmalarla bilinçlendiriliyor. Sağlıklı beslenme, kilo ve stres kontrolü, hareketli yaşam, düzenli egzersiz. Tüm kanserlerin en az yarısı, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi ile önlenebiliyor. En sık görülen kanserler olan meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı gibi kanserler için ise erken tanı mümkün. Bu tablo kanserlerin yüzde 60-70’inin yönetilebilir olduğunu gösteriyor” dedi.

“Egzersiz ile 5 kanser türünden korunmak mümkün“

Kanserden korunmada en etkin yollardan birinin hareketli yaşam olduğunu vurgulayan Hakan Dikme, “Özellikle kanser ve egzersiz ilişkisi ile ilgili yapılan araştırmalar, düzenli spor alışkanlığının kanserden koruyucu etkisinin yanı sıra tedavi gören hastalarda yan etkileri azalttığı; kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi sonrası iyileşme sürecine yardımcı olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

Meme, kalın bağırsak, rahim, beyin ve pankreas kanserlerinde, hareketli yaşamın artık çok önemli bir engelleyici faktör olduğunu dile getiren Op. Dr. Hakan Dikme, kanser türü için nasıl önlem alınması gerektiğini de vurgulayarak, "Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinde artık egzersizin koruyucu etkisinin bulunduğu yapılan pek çok çalışma ile ispatlanmış durumda. Düzenli egzersiz ve spor alışkanlıkları, özellikle menopoz sonrasında kadınlarda meme kanseri riskini azaltmaktadır. 4 yıl boyunda her hafta 4 saat yürüyüş yapan kadınlarda, aynı süre içinde daha az egzersiz yapan kadınlara nazaran, hastalık riskinin % 10 azaldığı görülmüştür“ ifadelerini yer verdi.

“Kolon kanserinden korunmak için ne yediğinize dikkat edin“

Dikme, “Tüm dünyada hem erkek hem de kadınlarda kansere bağlı yaşam kaybına yol açan ikinci kanser türü olan kolon ve rektum kanserlerinin oluşumunda yanlış beslenme şekilleri önemli bir yer tutmaktadır. Aşırı kırmızı et tüketimi ve özellikle ızgarada pişirilen etler, işlenmiş şarküteri ürünleri, çiğ ve tütsülenmiş etler kalın barsak kanserlerini tetiklemektedir. Özellikle erkeklerde alkol tüketiminin de kalın barsak kanserini artırıcı etkisi vardır. Daha çok sebze, meyve ve tam tahıllı ürünlerle beslenme ise bu kanser türünün gelişme riskini azaltan en önemli faktörlerdir" ifadelerini kullandı.

“Mide kanserine karşı işlenmiş et ve kullanımı azaltılmalı“

Dikme, mide kanserinin dünyada en sık görülen 4’üncü, kansere bağlı yaşam kaybında ise 2’inci hastalık olduğuna dikkat çekerek, "Mide kanseri riskinin azaltılmasında; düzenli egzersiz yapmak, çok miktarda taze meyve ve sebze ile beslenmek ve az tuzlu yiyecekler tüketmek önemli bir yer tutmaktadır" diye konuştu.