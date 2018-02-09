Tüm vücut soğutma tedavisi ile hayata döndü

Doğum esnasında oksijensiz kalan Suriyeli çiftin bebeği Şemse Bebek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği’nde uygulanan tüm vücut soğutma (Hipotermi) tedavisi ile hayata döndürüldü.

İzmir’de yaşayan Suriyeli genç çiftin bebekleri yeni yılın ilk günlerinde solunum yetmezliği (Perinatal asfiksi) ile dünyaya geldi. Sezaryen ile dünyaya gelen 2790 gram ağırlığındaki Şemse Bebek, doğumdan sonra henüz 2 saatlik iken tüm vücut soğutma tedavisi uygulanmak üzere SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hipotermi tedavisine başlanan bebeğin vücudu, hastaneye yeni alınan tüm vücut soğutma cihazı ile 72 saat boyunca soğutularak, vücut ısısı 33-34 dereceye düşürüldü. Başarı ile uygulanan tedavi esnasında bebeğin nörolojik takibi ise amplitude EEG (aEEG) cihazı ile yapıldı. aEEG takibi ve nörolojik muayenesi normal olan Şemse Bebek, ayaktan takip edilmek üzere 10 günlük iken sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edildi.

İlk 6 saat kritik

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Eğitim Görevlisi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Neonatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Yekta Öncel Perinatal Asfiksi’nin ülkemizdeki yeni doğan ölüm nedenleri arasında yüzde 23 ile üçüncü sırada bulunduğuna dikkat çekerek, “Perinatal asfiksi metabolik asidoz, düşük APGAR skoru, erken nörolojik bulgular ve çoklu organ yetmezliği ile karakterize bir klinik durumdur. Perinatal Asfiksi’den geçen orta-ağır Hipoksik İskemik Ensefalopatili (HİE) hastaların tedavisinde kanıtlanmış tek tedavi yöntemi ‘Hipotermi’ dir. Bu tedavinin etkili olabilmesi için ilk 6 saatte mutlaka başlanması gerekmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmaların sonucunda hipoterminin sakatlık ve ölüm oranlarını anlamlı düzeyde azalttığı gösterilmiştir” dedi. Dr. Öncel ayrıca tüm vücut soğutma cihazının alınmasında emeği geçen hastane yönetimine ve tedavinin başarılı bir şekilde uygulanmasına katkıları olan Yenidoğan Kliniği doktor ve hemşirelerine teşekkür etti.

Bebeklerini sağlıklı bir şekilde yeniden kucaklarına alan genç çift ise, “Başta doktorumuz olmak üzere emeği geçen, ilgilerini ve güler yüzlerini hiçbir zaman eksik etmeyen tüm ekibe ve bize bu imkanları sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz.” diyerek mutluluklarını ifade ettiler.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Helvacı da “Hastanemizde yapılan hipotermi tedavisi ile sağlığına kavuşan bebek hepimizi mutlu etti. Hipotermi tedavisi bundan sonra hastanemizde daha sıklıkla uygulanacak ve buna benzer başka çalışmalar da başarı ile yürütülecektir. Hipotermi tedavisini başarı ile uygulayan Doç. Dr. Yekta Öncel ve ekibine teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.