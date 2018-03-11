Tüp bebek başarısızlığında umut veren yöntem: Yumurta detoksu

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, tüp bebek başarısızlığında ve yumurta tembelliğinde, yeni bir yöntem olan yumurta detoksu ile gebelik şansının arttığını belirterek, “ICSI cumulase dediğimiz yumurta temizleme malzemesi yumurtaların daha iyi bir şekilde temizlenmesini ve yumurtaların daha kaliteli bir şekilde ortaya çıkmasını sağlıyor” dedi.
Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, tüp bebek başarısızlığında ve yumurta tembelliğinde yeni bir teknik olan yumurta detoksunun gebelik şansını arttırdığını ve bu uygulamanın Avrupa’da rutin olarak kullanıldığını söyledi. “ICSI cumulase” denilen yumurta temizleme malzemesinin yumurtaların daha iyi bir şekilde temizlenmesini ve yumurtaların daha kaliteli bir şekilde ortaya çıkmasını sağladığını ifade eden Çoksüer, “Bu da yumurta detoksunda rekombinant teknoloji ile hazırlanan bir uygulama. Bu aynı zamanda insan enzimi içerdiği için yumurtaların daha iyi döllenme kapasitesine sahip olmasını sağlıyor ve yumurtaların döllenme kapasitesini arttırıyor. Biz de kendi kliniğimizde bu yöntemi uyguluyoruz. Özellikle tüp bebek başarısızlığında tekrarlayan düşüklerde ve yumurta tembelliği olan kişilerde yumurta detoksu daha bir fayda verebilmektedir. Yumurta tembelliği olanlarda ya da yumurta rezervi az olanlarda yumurta kalitesi zayıf olabilmektedir. Burada tüp bebek yöntemini uygularken bu yumurtalar daha kolay dejenere olabilmekte ve daha kolay bozulabilmektedir. Biz bu teknolojiyi kullandığımızda yumurtanın bozulma ihtimalini azaltmış ve yumurtanın döllenme kapasitesini arttırmış oluyoruz” diye konuştu.
“Başarı oranı tatmin edici düzeyde”
Yumurta detoksu ile gebelik şansının tatmin edici düzeyde olduğunu vurgulayan Çoksüer, şunları kaydetti:
“Onun için bu uygulama gerçekten de çok önemli bir uygulama ve artık tüp bebek de yeni bir uygulama olarak uygulanıyor. İlerleyen zamanda yumurta detoksunun tüp bebek başarısını arttırması konusunda kullanım alanlarının artacağını düşünüyorum. O yüzden biz de yumurta tembelliği, tüp bebek başarısızlığı, yumurta rezervi az olan ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalarımızda yumurta detoksu yöntemini uyguluyoruz.”
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