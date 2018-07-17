YEŞİM SERT KARAASLAN - Tütünle mücadele kapsamında Türkiye'nin yeni yol haritasının belirlendiği Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda (2019-2023), tüp bebek tedavisi ücretinin geri ödeme kapsamında karşılanabilmesi için anne ve baba adayına sigara kullanmama şartı getirilmesi öngörülüyor.
Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023 tamamlandı.
Planla kanserden kısırlığa, solunum yolu problemlerinden kalp ve damar hastalıklarına kadar birçok sağlık sorunun sorumlusu olarak gösterilen tütün ve tütün mamullerinin kullanımıyla bu ürünlerin dumanına bağlı oluşabilecek maruziyetin önlenmesi için birçok alanda yeni uygulamaların hayata geçirilmesi amaçlandı.
Eylem planına göre, sigarayı bırakmanın teşvik edilmesi amacıyla "Bırak-Kazan" kampanyaları düzenlenecek.
Sigara kullanmayan personele yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları hayata geçirilecek. Bu kapsamda, mesainin 30 dakika erken bitirilmesi, 1 yıl için 7 gün fazladan yıllık izin hakkı tanınması, sigorta primlerinin düşürülmesi, hiçbir çalışanın sigara içmediği sigarasız işletmeler için vergi indirimi uygulaması, çocuk ve aile yardımı tutarlarının arttırılması gibi uygulamalar söz konusu olabilecek.
Evlenmek için müracaat eden sigara kullanan çiftlerin sigara bırakma motivasyonunu artırmaya yönelik yeni düzenlemeler ve uygulamalar da hayata geçirilecek. Bu kapsamda, çiftlere sigarayı bırakma polikliniklerine (SBP) müracaat etme zorunluluğu, ücretsiz ilaç ve bant desteği sağlanması söz konusu olabilecek.
- "Türkiye'ye özgü klinik rehber oluşturulacak"
Gebelere, 18 yaş altı gençlere ve kronik hastalığı olanlara yönelik özel sigara bırakma hizmeti planlanacak.
Söz konusu kitleye özel sigara bırakma tedavisine yönelik Türkiye'ye özgü klinik rehber oluşturulacak, tütün bağımlılığı tedavisi hizmeti sunan özelleşmiş birimler hayata geçirilecek.
Ayrıca tüp bebek tedavisi ücretinin geri ödeme kapsamında karşılanabilmesi için anne ve baba adayına sigara kullanmama şartı getirilmesi söz konusu olabilecek.
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