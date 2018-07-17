HABER

Tüp bebek isteyenlere "sigara içmeme" şartı

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye'nin tütünle mücadelede yeni yol haritasının belirlendiği "Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2019-2023"te, tüp bebek tedavisi ücretinin geri ödeme kapsamında karşılanabilmesi için anne ve baba adayına sigara kullanmama şartı getirilmesi öngörülüyor - Eylem planında gebelere, 18 yaş altı gençlere ve kronik hastalığı olanlara yönelik özel sigara bırakma hizmeti planlanacak - Evlenmek için müracaat etmiş sigara kullanan çiftlerin sigara bırakma motivasyonunu artırmak için çiftlere sigarayı bırakma polikliniklerine müracaat etme zorunluluğu, ücretsiz ilaç ve bant desteği sağlanması söz konusu olabilecek

YEŞİM SERT KARAASLAN - Tütünle mücadele kapsamında Türkiye'nin yeni yol haritasının belirlendiği Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda (2019-2023), tüp bebek tedavisi ücretinin geri ödeme kapsamında karşılanabilmesi için anne ve baba adayına sigara kullanmama şartı getirilmesi öngörülüyor.

Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023 tamamlandı.

Planla kanserden kısırlığa, solunum yolu problemlerinden kalp ve damar hastalıklarına kadar birçok sağlık sorunun sorumlusu olarak gösterilen tütün ve tütün mamullerinin kullanımıyla bu ürünlerin dumanına bağlı oluşabilecek maruziyetin önlenmesi için birçok alanda yeni uygulamaların hayata geçirilmesi amaçlandı.

Eylem planına göre, sigarayı bırakmanın teşvik edilmesi amacıyla "Bırak-Kazan" kampanyaları düzenlenecek.

Sigara kullanmayan personele yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları hayata geçirilecek. Bu kapsamda, mesainin 30 dakika erken bitirilmesi, 1 yıl için 7 gün fazladan yıllık izin hakkı tanınması, sigorta primlerinin düşürülmesi, hiçbir çalışanın sigara içmediği sigarasız işletmeler için vergi indirimi uygulaması, çocuk ve aile yardımı tutarlarının arttırılması gibi uygulamalar söz konusu olabilecek.

Evlenmek için müracaat eden sigara kullanan çiftlerin sigara bırakma motivasyonunu artırmaya yönelik yeni düzenlemeler ve uygulamalar da hayata geçirilecek. Bu kapsamda, çiftlere sigarayı bırakma polikliniklerine (SBP) müracaat etme zorunluluğu, ücretsiz ilaç ve bant desteği sağlanması söz konusu olabilecek.

- "Türkiye'ye özgü klinik rehber oluşturulacak"

Gebelere, 18 yaş altı gençlere ve kronik hastalığı olanlara yönelik özel sigara bırakma hizmeti planlanacak.

Söz konusu kitleye özel sigara bırakma tedavisine yönelik Türkiye'ye özgü klinik rehber oluşturulacak, tütün bağımlılığı tedavisi hizmeti sunan özelleşmiş birimler hayata geçirilecek.

Ayrıca tüp bebek tedavisi ücretinin geri ödeme kapsamında karşılanabilmesi için anne ve baba adayına sigara kullanmama şartı getirilmesi söz konusu olabilecek.

PARTNERKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yokKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yok
Slime hamurunda tehlikeli seviyede kimyasal çıktıSlime hamurunda tehlikeli seviyede kimyasal çıktı
Baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısına ne iyi gelir? Eğer baş ağrısı geçmiyorsa...Baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısına ne iyi gelir? Eğer baş ağrısı geçmiyorsa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eylem Planı Sağlık Bakanlığı sigara kullanmama tüp bebek Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2019-2023

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e Afrika'da görülmemiş evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e Afrika'da görülmemiş evlilik teklifi!

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

İlginizi Çekebilir

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısına ne iyi gelir? Eğer baş ağrısı geçmiyorsa...

Baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısına ne iyi gelir? Eğer baş ağrısı geçmiyorsa...

Tiroid ultrasonu nedir? Tiroid ultrasonu neden istenir?

Tiroid ultrasonu nedir? Tiroid ultrasonu neden istenir?

'İnsan ömrü 175 yıla uzayabilir' Osmaniyeli bilim insanından flaş iddia

'İnsan ömrü 175 yıla uzayabilir' Osmaniyeli bilim insanından flaş iddia

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Diyafram yükselmesi nedir? Diyafram yükselmesinde bunlara dikkat!

Diyafram yükselmesi nedir? Diyafram yükselmesinde bunlara dikkat!

Diyabette ayak sağlığınız için çıplak ayakla sakın dolaşmayın

Diyabette ayak sağlığınız için çıplak ayakla sakın dolaşmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.