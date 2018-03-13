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Tüp bebek tedavisi için kimler uygun?

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2018 11:01 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof.Dr.

Tüp bebek tedavisi için kimler uygun?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu, tüp bebek tedavisi için kimlerin uygun olduğu hakkında bilgiler verdi.
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Tüp bebek tedavisini kısaca açıklamak gerekir ise, kadından elde edilen yumurta ve erkekten elde edilen spermlerin vücut harici laboratuvar ortamında döllenmesini sağlayan bir tedavi çeşididir. Laboratuvar ortamında döllenmesi sağlanan yumurtalar bölünmeye başlayarak embriyo halini alırlar. Daha sonra embriyolar detaylı incelemelere tabii tutulurlar ve aralarından en sağlıklı olanları seçilir. Seçilen embriyolar anne adayının rahmine transfer edilir. Tüp bebek tedavisinde sağlanan gebeliklerin normal yolla oluşan gebeliklerden bir farkı yoktur. Normal gebelikten tek ayrıcalığı döllenmenin ve transferin laboratuvar ortamında yapılmasıdır” dedi.
Tüp bebek yönteminin her hasta için uygulanmadığını ifade eden Dr. Fıçıcıoğlu, “Bazı kısırlık türleri daha basit yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Önemli olan kısırlığa neden olan faktörü bulup tedavi protokolü hazırlamak. Çoğu kısırlık sorunu yaşayan çift tüp bebek yöntemini en son çare olarak görmektedir ve bu da yanlış bir bakış açısıdır” diye konuştu.
Prof.Dr. Fıçıcıoğlu, tüp bebek yöntemi için uygun durumları şöyle sıraladı:
“Yumurtalık kanalları tıkalı olan ve yumurtalık kanallarında aşırı hasar oluşan kadınlar, Cerrahi işlemler sonunda yumurtalık kanalları alınmış olan kadınlar, Üreme sisteminde yumurtaların fallop tüpleri tarafından tutulmasını engelleyecek yapışıklıkların oluşmuş olduğu kadınlarda tüp bebek tedavisi başarı ile uygulanarak yüksek oranlarda sağlıklı gebelikler elde edilebilir.”

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