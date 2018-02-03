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Tüp bebek tedavisinde aspirin kullanımına dikkat

SAĞLIK HABERLERİ | 03.02.2018 16:28 | Son Güncelleme

Prof.Dr.

Tüp bebek tedavisinde aspirin kullanımına dikkat

Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu, tüp bebek tedavisinde aspirin kullanımına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Tüp bebek tedavisi uygulanan kadınlar, hamile kalmalarına yardımcı olmak için aspirine güvenemezler. Her gün alındığında, aspirin kalp krizi, pıhtı ile ilişkili darbeler ve diğer kan akımı sorunları riskini düşürebilir. Avantajı olmasına rağmen, aspirin böbrek yetmezliği, kanama sorunları ve bazı inmeler gibi ciddi yan etkilere neden olabilir” dedi.
Düşük doz aspirinin rahimdeki kan akışını artırabileceğini ve dolayısıyla IVF tedavisine yumurtalık tepkisinin ilerletilebileceğini belirten Prof.Dr. Fıçıcıoğlu, “Bu nedenle daha önce tüp bebek tedavisine kötü yanıt veren kadınlara fayda sağlayabilir. Aspirinin, IVF gibi yardımcı kavrama teknikleriyle kullanımı hakkında önceki araştırmalar tutarsız olmuştur. Bazı çalışmalar, aspirin tedavisinin gebelik oranlarını artırdığını göstermiştir; Diğerleri, düşük yapma riskini arttırdığını belirttiler. Eğer doktor aspirini almayacağını önermişse de, kadının hala istemekte karar verse, o zaman bunu doktoruna bildirmesi önemlidir. Günümüzde popüler olmalarına rağmen, in vitro fertilizasyon (IVF) / intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) başarı oranları düşük kalmaktadır. IVF veya ICSI sonrası taze embriyo transferi (ET) geçiren kadınlar arasındaki klinik gebelik oranı, transfer başına yüzde 20’den yüzde 45’e değişir. İVF ve ICSI tedavisinin sonucunu etkileyen başlıca faktörler yaş, alınan yumurta sayısı, embriyo kalitesi, transfer edilen embriyo sayısı, embriyo transferibaşarısı ve endometriyum alıcılığıdır” ifadelerini kullandı.
İnfertiliteye olası bir neden olarak suboptimal uterin perfüzyonun önerildiğini kaydeden Prof.Dr. Fıçıcıoğlu, “Bozulmuş uterus kan akımı embriyo implantasyon başarısızlığına neden olan endometrial reseptiviteyi azaltabilir. Düşük doz aspirin, trombosit agregasyonunu azaltarak ve vazokonstriksiyonu inhibe ederek uterin ve ovaryan kan akışını ve doku perfüzyonunu artırabileceği hipotezi ileri sürülmüştür. Bu etki, IVF ve ICSI tedavilerinin sonuçlarını, endometrial reseptiviteyi ve blastosist implantasyonunu arttırarak artırabilir. Bununla birlikte, IVF geçiren kadınlarda düşük doz aspirinin etkinliğini destekleyen kanıtlar tutarsızdır. Bir dizi bildiri, aspirinin faydalı bir etkisini bildirmiştir, ancak diğerleri bu bulguları doğrulamamıştır. Daha önce yapılmış randomize kontrollü çalışmalar ve meta-analizler, sonuçsuz veya tutarsız sonuçlar göstermiş veya implantasyon hızı veya arter pulsatilite indeksi gibi dolaylı sonlanım noktalarına odaklanmıştır” açıklamalarında bulundu.

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