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Tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran 8 beslenme önerisi

SAĞLIK HABERLERİ | 30.01.2018 17:26 | Son Güncelleme

Bebek sahibi olmak için tüp bebek yöntemine başvuran çiftlerin bazı önerilere dikkat etmesi, tedaviye büyük destek sağlıyor. Bu süreçte stresi kontrol altına almak, hareketli yaşam ve düzenli egzersiz ile birlikte sağlıklı beslenme gibi faktörleri yaşam tarzı olarak benimsemek, başarıyı artırıyor. Op. Dr. Uğur Değer, tüp bebek tedavi sürecinde başarıyı artıran faktörler ve beslenme önerileri hakkında bilgi verdi.

Tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran 8 beslenme önerisi

Tüp bebek tedavi süreci kararı alındığı anda aslında tedavi başlamış demektir. Hastanın mutlaka tedavi sürecine kendini psikolojik olarak hazırlaması gerekir. Stresi azaltmak için bazı aktivitelerde bulunmak, düzenli egzersiz ve doğa yürüyüşleri yapmak, doğru beslenmek, zihinsel ve fiziksel hazır olmak tedavide başarı şansını artıran etkenlerdir. Tüp bebek tedavi sürecinde haftada 2-3 kez yürüyüşe çıkılabilir.

PSİKOLOJİK DESTEK ÖNEMLİ

Bu süreçte baba adayına da büyük görev düşmektedir. Anne adayı ile arasındaki iletişimi her zamankinden daha sıkı tutmalı, ona her konuda destek olmalıdır. Tedavi sürecinin olumsuz sonuçlanacağı endişesi bir kenara bırakılmalı ve tekrar denenebileceği unutulmamalıdır.

NORMAL GEBELİK SÜRECİ OLDUĞU BİLİNMELİ

Tüp bebek tedavi yöntemini doğal bir gebelik süreci olarak kabul etmek gerekir. Çünkü bu yöntemle gebe kalanlar kadınlar da normal bir hamilelik dönemi geçirmektedir. Dünyaya gelen bebek de diğer bebeklerden farksızdır.

DİYETİSYEN YARDIMI ALINMALI

Beslenmeye dikkat etmek tüp bebek tedavi sürecini olumlu etkilemektedir. Doktorun beslenme konusunda önerileri mutlaka dikkate alınmalıdır. Bunun yanı sıra uzman bir diyetisyen ile görüşülüp detaylı bir baz 2 nme planı yapılabilir. Mümkün olduğu kadar da fast food ve abur cubur olarak adlandırılan besinler yerine daha taze, organik besinler tüketilmelidir.

TÜP BEBEK TEDAVİ SÜRECİNDE BESLENME ÖNERİLERİ

Sigara içiliyorsa, en az 2 ay öncesindenbırakılmalı ve sigara içilen ortamlardan uzak durulmalıdır.

Tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran etkenlerden biri de ideal kiloda olmaktır. Tedaviye başlamadan önce ideal kiloyu yakalamak için diyetisyen yardımı alınabilir.

Tüp bebek tedavisi sürecinde bol sıvı almak gerekir. Kola, çay, maden suyu yerine günde en az 2-3 litre su tüketilmelidir.

Tüp bebek tedavisi süresince nohut, kuru fasulye, barbunya ve havuç sofralardan eksik edilmemelidir. Haftalık yemek programında en az 2 gün kuru baklagiller olmalıdır.

Protein, mineral ve omega3 bakımından en zengin olan besin balıktır. Haftada en az üç kez balık tüketmek, tedavi başarısını olumlu etkiler.

Kızartma, ızgara gibi pişirme yöntemleri yerine; haşlama, buğulama, fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Ayrıca makarna ve sebzeler çok fazla haşlanmamalıdır.

Folik asit bakımından zengin yeşil yapraklı sebzeler, fındık ve badem gibi kuruyemişler tercih edilmelidir.

Şeker yerine kullanılan tatlandırıcılar, tüp bebek tedavi sürecinde bırakılmalıdır.

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