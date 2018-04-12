Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu, tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Tüp bebek uygulamaları yaklaşık olarak 3 - 4 hafta kadar süren ve hem tedavi olan çiftler tarafından hem de tedaviyi gerçekleştiren doktor tarafından dikkatli bir şekilde uygulanması gereken bir tedavidir. Bu zorlu tedavide hastanın doktorun vermiş olduğu bütün talimatlara dikkatli bir şekilde uyması gerekir” dedi.
Prof.Dr. Fıçıcıoğlu, tüp bebek tedavisinde mutlaka dikkat edilmesi gereken unsurları şöyle sıraladı:
“Herhangi bir hastalık veya ağrı nedeni ile ilaç kullanımında mutlaka tüp bebek tedavisini uygulayan doktora danışmak gerekir. Tüp bebek tedavisi boyunca anne adayı spor ve egzersiz tarzı uygulamalara ara vermelidir. Gebelik oluşmadan ve oluşan gebeliğin devamında kesinlikle alkol ve sigara tüketilmemelidir. Tüp bebek tedavisi devam ettiği sürece cinsel münasebette bulunmamak gerekir. Özellikle anne adayının stresten arınması gerekir. Tedaviyi uygulayan doktora ve kendine güvenmeli ve rahat olmalıdır. Erkek adaydan alınacak sperm gününden 3 gün öncesine kadar cinsel münasebet olmamalıdır. Hastanın evde uygulaması gereken ilaçlar ve iğneler tarifine uygun ve zamanında yapılmalıdır. İlaçların doz ayarlaması doktorun tavsiyesi haricinde olmamalıdır. Embriyo transferini takip eden 2 gün uzun yolculuk yapılmamalıdır ve hasta istirahat etmelidir. Hamam ve kaplıca gibi sıcak ortamlardan uzak durmakta yarar vardır. Tüp bebek tedavisinin gerçekleşeceği merkez seçiminde oldukça dikkat edilmelidir. Merkezin sağlıklı gebelik başarısı göz önünde bulundurulmalıdır.”
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