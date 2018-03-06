Tüp bebekte Türk buluşu

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Worcester Polytechnic Enstitüsü’nden Erkan Tüzel ve Stanford Üniversitesi radyoloji ve elektrik mühendisliği bölümünden Utkan Demirci’nin keşfi hakkında şu bilgileri verdi:

DAHA AZ DENEME SAYISIYLA SONUCA ULAŞTIRIYOR



“Türk araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni alet sayesinde, tüp bebek tedavisi gören kadınlar daha az deneme sayısıyla daha çabuk başarıya ulaşacaklar. Kliniklerde kullanılabilecek bu cihaza Spartan adı verildi. Bu cihaz, yüzmekte olan sperm hücreleri için engelli bir seyir yolu oluşturan üç boyutlu bir alandan meydana geliyor. En güçlü ve en sağlıklı spermler, en hızlı şekilde bu dizilimin içinden geçiyor ve dışarı çıkanlar tüp bebek işleminde kullanılıyor.

EN SAĞLIKLI SPERMLERİ TOPLUYOR



Eski sperm seçme metodlarında tüp bebek için kullanılacak spermler, en hızlı yüzebilen spermlerden seçilirdi. Spartan ise sadece en hızlı spermi değil aynı zamanda en sağlıklı spermleri toplar, çünkü baş ve boyun anomalisi olan spermler yavaş hareket ederler.