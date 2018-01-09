Tüp mide ameliyatıyla 135 kilodan 70 kiloya düştü!

Hareketsiz yaşam tarzı ve düzensiz yemek yeme alışkanlıkları yüzünden, aşırı kilolara ulaşan 45 yaşındaki Erol Işık, aynı zamanda kendisinin de yardımcı personel olarak görev aldığı Emsey Hospital’a tüp mide ameliyatı olmak için başvuruda bulundu. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Umut Barbaros tarafından ameliyat edilen Işık, 1 yılda 65 kilo vererek 70 kiloya indi ve sağlığına kavuştu.
Ameliyat olmadan önce, çalışırken çok büyük zorluklar çektiğini, ayaklarının şiştiğini, küçük kızı ile en basit aktivitelerde dahi bulunurken zorlandığını anlatan Işık, pek çok olumsuzluk yaşadığını, nefes almada da problemler yaşayınca bu duruma çare aramaya başladığını söyledi.
Annesinin de aşırı kiloları nedeniyle vefat ettiğini söyleyen Erol Işık, sonunda tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Son olarak, yapılan birçok başarılı operasyona kendi gözüyle şahit olduğu, aynı hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Umut Barbaros ile görüştükten sonra verdiği karardan daha da emin olduğunu söyledi. Yapılması gereken tetkik ve incelemelerin ardından ameliyata girdiğini söyleyen Işık, sürecin gayet rahat ve başarılı geçtiğini, 3 gün istirahat ettikten sonra sağ salim evine gittiğini dile getirdi.
'HAYATIMA YENİ BİR SAYFA AÇTIM'
Işık, ameliyat sonrası yaşadığı süreci şöyle anlattı: “Tüp mide ameliyatından sonra yoğun bakımda bile yatmadan, hastanede 3 gün istirahat ettikten sonra taburcu oldum. Ameliyattan bu yana bir sene geçti ve ben bu süreçte hiçbir sorun ile karşılaşmadım. Bu zaman diliminde toplam 65 kilo verdim ve deri sarkması gibi sorunlar yaşamamak için düzenli bir şekilde spor yaparak bu probleminde önüne geçmiş oldum. Kilolu olduğum dönemlerde yaşadığım nefes darlığı, aşırı terleme, yürümede zorlanma gibi sürekli yaşadığım sorunlar sona erdi. Önceden enerjim kızımla vakit geçirmek için yeterli değildi. Şimdi kızımla parka gidebiliyor, bol bol vakit geçirebiliyoruz. Şimdi hayatıma yeni bir sayfa açmış gibi hissediyorum”. Işık, özgüveninin arttığını, rahat rahat istediği kıyafetleri giyebildiğini, artık dolu dolu nefes aldığını, psikolojisinin değiştiğini, hayattan zevk aldığını söyledi.
Erol Işık’ın ameliyatı hakkında bilgi veren Emsey Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr Umut Barbaros ise “Erol Bey, bize başvurduğunda 135 kiloydu. Bu sebepten dolayı da ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. O nedenle kendisine tüp mide ameliyatı (Sleeve Gastrektomi) yapıldı. Ameliyat sonrası gerekli destekleri alarak diyetisyenimizin oluşturduğu beslenme planı ve rutin kontrollerle herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Kendisi şuan gayet sağlıklı. Artık işine ve ailesine zaman ayırırken herhangi bir zorluk çekmiyor. Erol Bey’in yaşamındaki olumlu değişimler beni ve ekibimi de mutlu ediyor.” diye konuştu.
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