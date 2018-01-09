Tüp mide ameliyatıyla 135 kilodan 70 kiloya düştü!

Hareketsiz yaşam tarzı ve düzensiz yemek yeme alışkanlıkları yüzünden, aşırı kilolara ulaşan 45 yaşındaki Erol Işık, aynı zamanda kendisinin de yardımcı personel olarak görev aldığı Emsey Hospital’a tüp mide ameliyatı olmak için başvuruda bulundu. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Umut Barbaros tarafından ameliyat edilen Işık, 1 yılda 65 kilo vererek 70 kiloya indi ve sağlığına kavuştu.

Ameliyat olmadan önce, çalışırken çok büyük zorluklar çektiğini, ayaklarının şiştiğini, küçük kızı ile en basit aktivitelerde dahi bulunurken zorlandığını anlatan Işık, pek çok olumsuzluk yaşadığını, nefes almada da problemler yaşayınca bu duruma çare aramaya başladığını söyledi.

Annesinin de aşırı kiloları nedeniyle vefat ettiğini söyleyen Erol Işık, sonunda tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Son olarak, yapılan birçok başarılı operasyona kendi gözüyle şahit olduğu, aynı hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Umut Barbaros ile görüştükten sonra verdiği karardan daha da emin olduğunu söyledi. Yapılması gereken tetkik ve incelemelerin ardından ameliyata girdiğini söyleyen Işık, sürecin gayet rahat ve başarılı geçtiğini, 3 gün istirahat ettikten sonra sağ salim evine gittiğini dile getirdi.